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國內獨有農田水利園區 獲環教評鑑優獎

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣林內鄉農田水利環境教育園區有戶外水車動態模型、林內分水工等水利設施。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農田水利環境教育園區有戶外水車動態模型、林內分水工等水利設施。記者陳苡葳／攝影

雲林縣有9處環境教育場所，其中以早期農業灌溉、農田水利設施建造的林內鄉農田水利環境教育園區，首次參加環保署評鑑獲得優獎，該館除有軟硬體設備兼具的農業文物館，並有全職環教人員設計教學及導覽，喚起友善農業環境意識；環保局表示，將藉各場域環境資源特色，推廣環境議題，提升全民環境素養，落實環保行動力。

該園區是國內首座以農田水利相關設施規畫的環教場所，占地約2公頃，不僅有名聞遐邇的落羽松景致，包括戶外水車動態模型、林內分水工，及濁水發電廠、濁水溪進水口與集集攔河堰南岸聯絡渠道等水利設施，皆是國內現今獨有的水利工程。

館方表示，其中文物館內展示各項農業及水利物品，文史記載等資料詳實齊全，透過通過專業訓練及考核的環教人員帶領，各年齡層遊客都可透過導覽，在有趣又輕鬆的氛圍中，快速了解台灣農田水利史。

環保局表示，該園區創立至今4年，環境教育場所經營成果豐碩，舉辦超過70場大小型活動，豐富的經驗，也在今年度環境教育設施場所評鑑中，脫穎而出。

環保局說，園區內的軟硬體設施，除能讓參與民眾了解農業環境、耕作方式改變對人類的影響，也傳達農田水利事業演進，與農民之間的微妙關係和水資源分配情形，進而珍惜水資源。

位在雲林縣林內鄉的農田水利環境教育園區，是國內首座以農田水利相關設施規畫的環教場所，環境古色古香，清幽怡人。記者陳苡葳／攝影
位在雲林縣林內鄉的農田水利環境教育園區，是國內首座以農田水利相關設施規畫的環教場所，環境古色古香，清幽怡人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農田水利環境教育園區名聞遐邇的落羽松景致，每年吸引不少人潮湧入拍照。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農田水利環境教育園區名聞遐邇的落羽松景致，每年吸引不少人潮湧入拍照。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農田水利環境教育園區有2名環境教育專業人力，專門設計教案及帶領導覽活動。圖／雲林縣政府提供
雲林縣林內鄉農田水利環境教育園區有2名環境教育專業人力，專門設計教案及帶領導覽活動。圖／雲林縣政府提供
雲林縣林內鄉農田水利環境教育園區有2名環境教育專業人力，專門設計教案及帶領導覽活動。圖／雲林縣政府提供
雲林縣林內鄉農田水利環境教育園區有2名環境教育專業人力，專門設計教案及帶領導覽活動。圖／雲林縣政府提供

文物 水資源 落羽松

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