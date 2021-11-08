南市自來水漏水率全國第2低 明年汰換管線90公里

自來水爆管、破裂致漏水為全國性的問題，南市自來水管長7992公里全國名列前茅，但漏水率8.47%是第2低。水公司表示，近3年來汰換管線近310公里，明年預計汰換管線90公里。

台南市工務局表示，台南市自來水管理維護績效佳，一旦自來水爆管、破裂產生漏水問題，不但浪費水源、搶修工程影響交通，也因停水造成民眾生活上的不便。為此，工務局日前邀請自來水公司第六區管理處相關單位主管開會研商。工務局要求自來水公司加速老舊管線汰換、縮短汰換影響住戶用水時間、加強檢修漏機制，及維持老舊未汰換管的水質等；水公司允諾定期滾動式檢討，並視財源逐步改善老舊管線。

自來水公司表示，近3年來汰換管線近310公里，檢修漏計畫投入26.1億，明年預計汰換管線90公里，檢修漏計畫再投入8.5億。工務局表示，為避免老舊管線汰換、檢修復、維護等影響住戶，要求自來水公司應隨時掌握台南市老舊管線材料資訊，及可替換材質管徑、材質等資訊，以利搶修漏、汰換時節省時間；也建議水公司應加強檢修漏機制並儘速建置分區計量管網建置，以科學化方式管理，提供民眾更穩定的供水量及水壓。

自來水公司說，該公司每月有127處監測點定點監測，監測範圍分布於各行政區，涵蓋管線前、中、後段，為用戶用水品質把關，相關水質檢測數據均公告於六區處網站「水質專區」可供查詢。此外，市府環保局每月亦設有60處定點監測點及12處不定點監測點，抽驗及監督自來水供水品質，抽驗結果也公布在環境保護局網站及市府公開資訊；在雙重把關下，目前南市自來水水質合格率均達100%。

市長黃偉哲表示，南市自來水管長度與漏水率相較績效佳是好事，但氣候難測，雨水量無法掌控，水資源珍貴，請市民養成節約用水習慣，有水當思無水之苦。