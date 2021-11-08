立冬過後氣溫稍降 台南善化草莓園區開花結果期待豐收

立冬過後氣溫稍微降低，有民眾想到草莓收成季節近了，今天跑到台南善化觀光草莓園區，發現草莓才開花部分剛開始結果，業者表示，今年秧苗播種期氣溫太高許多草莓死亡，還好最近氣溫逐漸下降、果實生長狀況良好，預估月底民眾就可以來果園採收；業者今年也提供草莓苗讓民眾自己種，有興趣的可以直接到草莓園購買。

種草莓40年的美裕草莓園主人黃至賢說，今年天氣炎熱草莓苗不好照顧，要隨時注意水分供給但是又不能澆太多水，管理耗費的心力更多，種植成本又不斷上漲，期待今年耶誕節及元旦、明年農曆春節連假商機，如果直到收成期都氣候沒有劇烈變化或疫情災害，預期草莓的價格和去年差不多。

台南善化觀光草莓園集中在台1線善化段路旁，雖不到10家，但近年打響口碑，每年元旦、農曆春節假期總是吸引大批遊客來採草莓，各家業者也算好種植草莓苗時間，期待連假期間能有好收成。

黃至賢說，他家這一季種植4萬株，9月底第一批播種總共3批分三批，預計月底可以陸續採收，收成好壞要看氣候運氣，前幾年曾經因為氣溫太熱死掉一半幼苗損失慘重，若無嚴重損失的話收益較一般作物好。