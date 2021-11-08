雲縣防疫旅館預約快滿 衛局再媒合增68房因應

明年1月31日農曆除夕，將有一波春節返國潮，雲林縣防疫旅館春節訂房率已有9成8，縣府衛生局今天表示，將再新增68間房，訂房對象以設籍雲林的鄉親及配偶為優先。

衛生局指出，依目前中央流行疫情指揮中心「10+4」檢疫方案，或14天防疫規範推算，返國民眾檢疫完成後要返家團圓，最遲1月12至16日就得入住防疫旅館。

目前縣內防疫旅館有168間房間數，衛生局長曾春美說，衛生局持續媒合旅宿業者供房，本周將再簽訂68間房，預計增至236間，供旅外民眾返國檢疫隔離。

衛生局表示，為保障縣籍民眾春節檢疫需求，12月15日起至明年1月16日止，防疫旅館優先收住戶籍地縣民與縣民的外籍配偶，另家人設籍本縣的外縣市旅客及公司工廠員工，以候補方式排序房間，12月15日後確認尚有空房會聯繫入住通知。

雲林縣防疫旅館訂房方式採預約登記，縣民在確認機票時間後，可撥縣府服務專線1999或（05）5345811諮詢並辦理登記，登記後將會有旅宿業者的訂房專線供預訂。