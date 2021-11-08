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嘉市貨轉中心開發進帳3億 聯外排水差一步能開工

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市貨轉中心的停3、停5用地，將作為滯洪池與停車場。本報資料照
嘉市貨轉中心的停3、停5用地，將作為滯洪池與停車場。本報資料照

嘉義市果菜市場西側、與國道一號之間的「貨物轉運中心」開發案，已完成整地，除地主領回的土地，另「抵費地」分20筆完成標售，扣除開發成本讓市府賺3億多元；但市議員指出，聯外排水仍未做，業者難進場投資，2個滯洪池也「很臭」，市府工務處表示，聯外排水待水利署審核，治洪池會闢停車場

工務處長蘇文崎說，貨轉中心開發整地工程已辦理結算完成，聯外排水部分會一路做U型，穿越高鐵大道，避開附近魚寮遺址，最後導入埤麻腳排水，日前送破堤計畫，水利署五河局審核通過就能開工。

蘇文崎也指出，2個治洪池為停3、停5的停車場用地，未來會開闢成地下滯洪池、地上平面的停車場，正辦理細部設計，最快本月底完工；目前貨轉中心區域加上路邊，有125個車位，估計5到7年夠用，兩個停車場還保留2層樓結構，未來還能擴充。

嘉市貨物轉運中心2017年動土，開發範圍約10公頃，重劃工程包含區內道路、排水系統、民生管線等項目，市府指出，整地後，約51%由土地所有權人領回、公共設施約占34%。

市府工務處工作報告指出，去年2月首次辦理公開標售，標脫出15筆土地，同年4月再標脫5筆土地，總計20筆，總標售金額6億974萬多元，扣除開發成本2億5368萬多元，創造盈餘3億5606萬多元。

市府地政處指出，此區域包括10組都市計畫使用分區，例如貨運服務業、倉儲集散業、批發物流、零售業、餐飲服務、公用事業跟服務設施等，甚至能當住宅，條件為不能在1、2樓及地下室，但整個區域聯外排水、銜接道路尚未做好，進場開闢仍不多。

嘉市議員吳上明今天質詢指出貨轉中心的聯外排水，遲遲未做好。記者林伯驊／攝影
嘉市議員吳上明今天質詢指出貨轉中心的聯外排水，遲遲未做好。記者林伯驊／攝影

停車場 貨物轉運中心 滯洪池

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