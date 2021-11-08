台南公車再出包 輪椅女孩雪莉Po文司機罵她不會開輪椅
繼9月有輪椅族搭乘台南市公車因為斜坡設置不當，造成輪椅被拋飛，粉絲有10萬多人的網紅「輪椅女孩雪莉」昨天在臉書上反應自己搭乘台南市公車，不僅司機表示「台南公車沒有在載電動輪椅」，沿路還被司機消遣「不會開電動輪椅」，讓她感到難過，文章Po出後，不僅市長黃偉哲親自道歉，台南市政府公共運輸處也考慮對司機開出9000元的罰單。
輪椅女孩雪莉在臉書上發文表示，昨天搭公車回家，還沒有上車司機就說「你這個輪椅沒辦法扣上固定卡榫」，但是她之前搭公車都沒有固定的問題，後來司機又表示「我們台南公車就沒有在載電動輪椅的。」
沿途司機不僅沒有幫忙她上下車，還在過程中不斷消遣她「開輪椅的技術不好」，直說「你是不是不會開這個車啊？你才剛開沒多久齁，你會不會開車啊」、「你要記得打直啊，你真的是不會開車欸」、「你就是不會開輪椅才會這樣，你到底是開多久啊」，輪椅女孩回答他「我已經開三年多了」司機卻又回「你開三年開成這樣」
輪椅女孩表示，因為輪椅上下公車會給司機及其他乘客帶來麻煩，平常她能不搭公車就不搭，但是卻遇到這樣子的司機讓她很難過，不僅態度不佳，她也反應台南市公車讓輪椅上下的斜板角度太大，對於輪椅族來講相當危險。
結果文章調出黃偉哲在臉書上親自向她致歉，「除了檢討今天發生的事件，我剛才也要求交通局王局長，改善您所提到的斜坡板過陡的問題。謝謝您。」
公共運輸處表示，經查該案為一名電動輪椅乘客在奇美博物館站搭乘紅3路線公車，司機在服務乘客上車時，疑似言詞不當服務不佳，影響乘客搭乘權益與觀感。公運處現已調閱行車影像釐清過程中。若司機確有疏失責任，將依法開罰9000元，交通局表示，台南市公車並沒有不戴電動輪椅，是司機的認知有問題，大台南公車致力推動友善無障礙公共運輸服務，給各族群乘客最優良的乘車環境，且每年均會為公車司機辦理講座，並納年度補貼績效評量。
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