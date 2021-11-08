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台南大成長城廢氣超標再吃罰單 居民要求快遷廠

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員陳秋萍質詢表示，要求大成長城遷廠是永康人的心願。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員陳秋萍質詢表示，要求大成長城遷廠是永康人的心願。記者鄭惠仁／翻攝

生產飼料的台南市永康區大成長城公司近年來因惡臭問題頻遭告發，民眾也希望能加速土地重劃並遷廠，徹底解除問題。市議員陳秋萍今要求環保局加強稽查，以及擔心完成土地重劃卻沒遷廠，要求若沒說明遷廠進度，應暫緩重劃。

地政局表示，2016年4月22日台南市都市計畫委員會第51次會議表示該公司規畫陸續將飼料產能，逐步移轉至官田工業區，經酌予採納陳情意見後，畫設該範圍採市地重劃方式開發。今年1月15日函請大成長城擬具遷廠計畫書並說明遷廠進度，該公司5月回文，工廠將遷至官田、柳營科技工業區。目前預估明年3月新廠動土，2024年新廠試營運，舊廠於2024年6月停止生產。將再確認新進度，並向地方說明。

環保局表示，從去年以來對大成長城稽查54次，有3次廢氣排放超標，共罰265萬元，其中1次是上月稽查發現超標，告發240萬元。

陳秋萍質詢時指出，大成長城在永康設廠50年，生產過程中排放的廢氣發出的臭味令人難受，已成居民的痛，希望能遷廠，為此提出永康火車站北側產業專用區市地重畫案。之前大成長城也承諾要遷廠，但她認為，由大成長城遷廠規畫回文中所指的3個進度全不必經故市府審查，而市府土地重劃經然要配合大成長城的進度，且還沒掌握正確的訊息，質疑大成長城是在糊弄市府。

她要求大成長城在還沒有回覆最新遷廠進度前，不得召開座談會；並要求若開始召開座談會，大成長城應向市府、地主說明遷廠進度，否則應暫緩重劃。

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