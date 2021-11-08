歲月的痕跡！ 嘉朴子攝影展狄鶯、陳淑芳年少合影曝光

嘉義縣共好生活協會於朴子市青木屋舉辦「先生娘行過朴仔腳-紀實攝影展」，其中一張1984年華視閩南語連續劇「鑼聲若響」開鏡典禮時，時任嘉義縣議長的陳明文、演員狄鶯、文英、陳淑芳等人在配天宮前的大合照，引發眾人關注。

朴子清木屋原為醫師黃清木經營的清木外科醫院，近年經活化後，提供民眾咖啡、甜品，成當地重要藝文據點。

嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔說，黃妻、前國大代表黃吳彩雲，在朴仔腳的教育、政治、醫療有舉足輕重的影響力，清木屋是嘉義縣老屋修繕的重要基地，保留許多家族老照片，團隊決定作為展覽的主軸策劃。

此次攝影展展出20餘件攝影作品，其中最吸睛的1984年10月12日「鑼聲若響」電視劇開鏡前合影；當時劇組在朴子配天宮廟前舉行開鏡典禮，吸引大批人潮，有演員陳國鈞、陳淑芳、狄鶯和明華園歌仔戲的孫翠鳳等人參與。

照片中，前排右5是現民進黨立委，時任議長的陳明文，左4則是當時嘉義縣長涂德錡；第2排可看到當時神仙歌仔戲團當家花旦狄鶯（中間頭戴粉紅色戲帽者），旁邊分別為文英、陳淑芳（戴墨鏡者）、陳國鈞（陳漢典的叔公）等華視演員。

此展覽由嘉義縣共好生活協會舉辦，清木屋協助展覽策劃，昨天開幕，朴子市長吳品叡、嘉義縣文化觀光局長許有仁、縣議員姜梅紅等均到場。