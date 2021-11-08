輪椅女孩遇上不友善司機碎念她 南市交通局要查

「輪椅女孩雪莉」昨在臉書指稱，7日她搭乘公車回家時遇到讓她感受被指責及令人不舒服的司機，台南市交通局今天回應表示，公共運輸處已聯繫該名乘客取得相關乘車資訊並調查，若司機確有疏失責任，將依法開罰9000元。

輪椅女孩雪莉在臉書貼文反映，她搭公車回家，碰上讓她感受不很好的司機，要準備上車時，司機說她的輪椅沒法扣上固定卡榫，但之前其他司機會來幫她扣上，不過，她還是回說「好，沒關係。」司機卻回說，台南公司沒有在載電動輪椅。在輪椅行進過程中，司機要她把輪椅打直，還說「你是不是不會開這個車啊？你才剛開沒多久齁，你會不會開車啊」，讓她感受到指責及不舒服。

局長王銘德表示，市長黃偉哲重視弱勢族群外出交通需求，除已指示交通局督責轄管客運業者應加強所屬教育訓練及辦理回訓課程外，並要求公共運輸處持續推動各項無障礙公共運輸服務，並加強要求人員服務品質。

大台南公車現有低地板及無障礙公車車輛均可載送合格輪椅輔具並包含電動輪椅使用者，為確保輪椅使用者乘車安全及權益，每年均辦理多場無障礙服務與安全講座，邀請民間無障礙協會等團體或專家學者擔任講師，並要求客運公司駕駛必須輪流參加訓練，實際操作相關設備，每年度的公車評鑑作業中也將低地板公車服務SP、場站無障礙設施納入重點評鑑項目。

公共運輸處表示，此名電動輪椅乘客在奇美博物館站搭乘紅3路線公車，司機在服務乘客上車時，疑似言詞不當服務不佳，影響乘客搭乘權益與觀感，已調閱行車影像釐清過程中。