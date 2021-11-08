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廢棄物成創作素材 藝術家黃天虎台南開展詮釋環保
台南市新營文化即日起展出「華麗轉身─黃天虎創作個展」，出身七股農家的黃天虎，有感於環保意識及極端氣候影響，利用廢棄物成創作素材詮釋環保，共展出39件作品，展期至本月14日，希望透過展覽，喚起外界更重視環保議題。
黃天虎從樹脂化學工廠退休後，再重返校園修習美術系碩士學業畢業，因具有環保相關證照且對環保議題特別有感。他以藝術創作來喚醒大眾節約水資源、愛惜地球的自然資源為媒材，通過循環經濟的理念，將水庫抽出的淤泥、建築廢棄物、工廠多餘廢料等運用東方的意識形態以西方表現方式來展現後現代藝術氛圍。
黃天虎聚焦於環保議題中的「減廢」，所謂減廢，定義為「減少廢棄物的產生，而再利用廢棄物」。黃天虎認為，藝術家「減廢」的能力，也勝過其他領域的專家，這是時代其契機給予藝術另類價值。藉此理念為創作依據。
黃天虎更把廢棄物當作免費的藝術創作材料，轉換應用於作品當中；常利用既成物的泥土、植物、蓮蓬等素材及廢棄物種的鐵片、鋁箔當作創作媒材融入到作者的創作作品中。
例如這次展出作品中，採用既成物水庫所抽取出的淤泥做為基材加入油彩或壓克力膠彩、水墨等顏料來表現多姿多采的藝術作品。
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