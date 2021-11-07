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嘉義光織影舞展首周就破萬人次 市府建議這樣玩更久

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市光織影舞展的KANO園區展區。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展的KANO園區展區。圖／嘉義市政府提供

嘉義市「光織影舞」光影藝術展今年減少裝置，分KANO園區、北香湖公園2個展區，開展已1周，市府觀光新聞處估計，今天將突破1萬人次，也建議親子共遊KANO園區，白天遊玩周邊的滑草場與溜滑梯，還有嘉義公園內的射日塔、史蹟資料館等，夜間再欣賞光影，從下午玩到晚上。

觀新處表示，人潮乍看不若去年的盛況，但因去年只在北香湖公園，展品較多，要花上1小時，今年兩展區分別只需10幾分鐘，人不會停留太久，卻持續有人進入，符合市府考量防疫，避免同時段有人潮湧入用意。

市府指出，中山路與啟明路的KANO園區展區，主題為「步步為迎－春綻」，廣場旁大樹被燈光染上紅色、紫色、藍色的繽紛色彩，還有許多藍色的光點流動於枝葉之間；中間「春綻步道」更吸睛，兩側由櫻花、紫藤花、紫羅蘭布置而成，更新奇有趣的是地面的互動投影，以銀河星空為背景，遊客只要揮手、動腳、跑跑跳跳就會呈現綻放的花朵，有金針花、蝴蝶蘭、洛神花、紫荊花、玫瑰花，大、小朋友都能玩得不亦樂乎。

觀新處建議，遊客在市區享受道地的嘉義美食，下午再到嘉義公園，參觀地標「射日塔」、到史蹟資料館租借和服體驗，之後再到市立棒球場前的「人工草皮滑草場與磨石子溜滑梯」，晚上有亮燈至10點，入夜再到溜滑梯旁邊欣賞光織影舞。

觀新處解釋，不少遊客一次走完KANO園區、北香湖公園展場，經統計並預估，截至今第7天，人潮突破1萬人次。

今年光織影舞展自本月1日至明年1月2日，每天晚間6點到10點，採分區展出、拉長時間、減少裝置，北香湖公園展區位於高音譜記號區域；KANO園區展區在中山路與啟明路口廣場。

嘉市光織影舞展的KANO園區展區空拍。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展的KANO園區展區空拍。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展的KANO園區展區，有光影互動裝置。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展的KANO園區展區，有光影互動裝置。圖／嘉義市政府提供
嘉市府建議到KANO園區參觀光織影舞展，白天先玩一旁的溜滑梯及滑草。圖／嘉義市政府提供
嘉市府建議到KANO園區參觀光織影舞展，白天先玩一旁的溜滑梯及滑草。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展的KANO園區展區，有光影互動裝置。圖／嘉義市政府提供
嘉市光織影舞展的KANO園區展區，有光影互動裝置。圖／嘉義市政府提供

嘉義

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