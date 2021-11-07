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明年改善農漁水路達9.3億 南市將居全國第一

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（圖中）等人下午視察麻豆區農路改善情形，市府表示，明年投入金額居全國第一。圖 ／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（圖中）等人下午視察麻豆區農路改善情形，市府表示，明年投入金額居全國第一。圖 ／台南市政府提供

為改善農漁業運輸效率，台南市政府表示，明年結合中央將持續投入9.3億元更新改善農漁水路，金額將居全國之冠。

台南市長黃偉哲今下午偕同地政局長陳淑美，視察麻豆區番子寮農地重劃區N5農路成果，市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍也到場關心。

該農路全長共940公尺，市府自籌市預算經費分段分年改善，第一段今年投入市預算約167萬元，改善完成西側農路520公尺；第二段明年投入約130萬元，改善東側農路420公尺，把路寬4.5公尺的農路，全部拓寬至7.5公尺，有效提升運輸通行便利性。

地政局表示，台南市每年投入4億餘元改善農地重劃區農水路，近3年來共投入12.69億餘元完成改善農路約達422.5公里、水路約72.84公里，是全國第一，其中在溪北地區投入10.59億餘元，農路改善約339.59公里、水路改善約69.04公里，均衡區域建設帶動農業經濟。

地政局指出，今年改善農路長度達151.59公里，水路長度約22.62公里。明年針對農地重劃區持續加碼投入中央補助經費2.58億元及市預算2.9億元，非農地重劃投入市預算3.82億元，更新改善台南市農漁水路總經費總計達9.3億元，為全國第一。

黃偉哲表示，南縣市合併後，原台南縣仍有很多產業道路、農路改善，需以地方預算編列處理，不僅是都市地區做路平，在農路方面也須要做好路平，市府會盡量編列經費來協助農路，讓農民有舒適安全回家的路。

台南 農地 重劃區

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