台南教團與民代聲援改善幼兒園師生比 提高至1：12

台南市教育產業工會與台南市教師會為提升臺南市幼兒教育的品質、改善教學環境，今天舉行「教師法與幼教議題研討會」，建議降低幼兒園師生比1:12，獲得與會立委、市議員連署支持。

立委林宜瑾強調應普設公幼，並且為了讓幼兒教育質量並重，幼兒園教育品質要同步提升到1:12，讓幼教更優質，她表示，在立院會期會關注此議題進度。

立委陳以信認為幼兒園降師生比議題，代表著教育的提升，應跨黨派合作，一同努力支持。市議員陳怡珍表示，幼兒園師生比從民國70年已是1:15，為幼兒教育品質提升，將和立委陳亭妃合作爭取把師生比提高至1:12。

市議員王家貞呼應陳以信，認為幼兒園降師生比議題是跨越黨派，這議題長時間爭取都還未被重視與改變，為了幼兒園教學品質，所有民意代表都會一起支持降師生比。

教育產業工會理事長陳葦芸強調，幼兒園降師生比1:12是教師組織長期爭取的議題，感謝立委和議員一起出席，希望朝野一起支持，也期市府能夠在預算上考量並進行盤點，提升幼兒園教學品質。

台南市教育產業工會與全教總指出，幼教現場的勞動與情緒勞務相當繁重，1間教室除了有30位幼兒，還包含了很多特殊需求幼兒與需要高度關懷的家庭，1:15的比例再加上各種需求的幼兒，讓幼教人員長期處在高壓的工作環境，不利於幼兒的學習與照顧，降低師生比已刻不容緩。