快訊

警匪追逐 新北警抓毒品通緝犯朝車輪開4槍逮人

一張圖看天氣！入秋最強冷空氣全台有感 兩階段變天曝光

小野與黃偉哲的對話 山海圳綠道串連上學散步的路

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）今天下午與作家小野對談，並購買300本「回家的路」給各校收藏。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（右）今天下午與作家小野對談，並購買300本「回家的路」給各校收藏。記者鄭惠仁／攝影

作家小野日前發表新書「走路回家」，今天下午到台南市海尾朝皇宮參加小台江的畢業典禮，並與市長黃偉哲、台江流域學校師生對談，以文學和環境政策對話，分享環境教育及社區營造的理念。黃偉哲表示要把山海圳綠道擴及並串連上學、上班、散步的路。

黃偉哲表示，長達45公里的「山海圳綠道」從台江國家公園為起點出發，南市府持續在台江內海打造生態保護綠道，海佃路溪頂寮建立生活文化綠道，南科營造生活古文明綠道，以及終點烏山頭水庫整治水利工程綠道，一步一步累積，開拓著大家上學走的路、上班的路、陪阿嬤散步的路以及人生的路。

他說，山海圳串聯了很多國家重要的歷史建築、遺跡，親自走一遭將可以看見很多歷史現場彼此串連。因此將採購300本「走路回家」書，贈予台南市國中小收藏，期望學生在走讀的過程中，喚起對歷史場景的認識及愛鄉護水的環保意識。

小野分享創作理念，他說，「回家」是心理狀態，你可以為它做什麼事情的地方，跟這片土地有感情，自覺「根」在這裡，這裡就是你的家；不一定是你真的回到家，而是跟土地有連結，就是你的家。他表示，10年前發想「山海圳」國家級綠道，沒想到真的的完成，未來會進入學校與師生交流更多有關土地、環境保育的理念。

教育局表示，《走路回家》以綠道做為學子踏溯台南本土的生態學習教室、文化路徑及重視環境低碳意識，以走讀的力量，認識台江家鄉文化，認識身之所在的土地。期望學校師生能透過走讀，探究山海圳綠道的歷史、生態及文化，響應減碳行動及永續生活實踐，守護家園的綠道，共同為2030淨零排碳目標努力。

台南市長黃偉哲今天下午與作家小野對談，並參加小台江畢業典禮，以及走山海圳綠道。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天下午與作家小野對談，並參加小台江畢業典禮，以及走山海圳綠道。記者鄭惠仁／攝影

台南 黃偉哲

延伸閱讀

和胞妹政治立場差很大 黃偉哲：親情歸親情 選擇歸選擇

相關新聞

台南教團與民代聲援改善幼兒園師生比 提高至1：12

台南市教育產業工會與台南市教師會為提升臺南市幼兒教育的品質、改善教學環境，今天舉行「教師法與幼教議題研討會」，建議降低幼...

台南海砂屋法拍翻倍賣 都更重建後上看2千萬元

台南市安平2期國宅的都更案僅剩最後1里路，有人也看好重建後的商機，想買這裡的海砂屋，日前1戶海拍屋以410萬元成交，相較...

台南左鎮「月食祭」串接在地與國際 邀斯洛伐克代表與會

2021台南左鎮月食祭地堊祭，昨晚在岡林國小登場，會中邀請斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstav...

「藺一種織事」特展 緬懷烏腳病之父王金河昔奉獻點滴

台南市北門區烏腳病紀念園區今推出台灣烏腳病之父－王金河醫師醫療展暨「藺一種織事」特展。王金河醫師家屬及多位病患家屬下午出...

來騎單車！ 1.2公里車道重鋪 嘉市河濱公園完成「路平」

嘉義市八掌溪畔的河濱運動公園占地7公頃多，兼具生態、運動休憩功能，但樹木竄根導致路面破損嚴重，市府捨棄「貼膏藥」修補方式...

斥資近千萬嘉縣梅埔集會所今動工 會後金鏟意外成焦點

嘉義縣太保市梅埔里長者比例高，長年缺乏集會場所，市公所獲福興宮捐贈廟前土地，斥資近千萬元，興建兩層樓集會所，今天上午動工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。