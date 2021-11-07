小野與黃偉哲的對話 山海圳綠道串連上學散步的路

作家小野日前發表新書「走路回家」，今天下午到台南市海尾朝皇宮參加小台江的畢業典禮，並與市長黃偉哲、台江流域學校師生對談，以文學和環境政策對話，分享環境教育及社區營造的理念。黃偉哲表示要把山海圳綠道擴及並串連上學、上班、散步的路。

黃偉哲表示，長達45公里的「山海圳綠道」從台江國家公園為起點出發，南市府持續在台江內海打造生態保護綠道，海佃路溪頂寮建立生活文化綠道，南科營造生活古文明綠道，以及終點烏山頭水庫整治水利工程綠道，一步一步累積，開拓著大家上學走的路、上班的路、陪阿嬤散步的路以及人生的路。

他說，山海圳串聯了很多國家重要的歷史建築、遺跡，親自走一遭將可以看見很多歷史現場彼此串連。因此將採購300本「走路回家」書，贈予台南市國中小收藏，期望學生在走讀的過程中，喚起對歷史場景的認識及愛鄉護水的環保意識。

小野分享創作理念，他說，「回家」是心理狀態，你可以為它做什麼事情的地方，跟這片土地有感情，自覺「根」在這裡，這裡就是你的家；不一定是你真的回到家，而是跟土地有連結，就是你的家。他表示，10年前發想「山海圳」國家級綠道，沒想到真的的完成，未來會進入學校與師生交流更多有關土地、環境保育的理念。