台南海砂屋法拍翻倍賣 都更重建後上看2千萬元

台南市安平2期國宅的都更案僅剩最後1里路，有人也看好重建後的商機，想買這裡的海砂屋，日前1戶海拍屋以410萬元成交，相較金融海嘯時的6、70萬元，多了6倍。住戶說，詢問買屋的人多，因為重建後1戶上看2千萬元，但除非遭法拍，否則沒人要賣。

安平2期國宅都更重建案，預定興建3棟10樓高的公寓給原住戶，另興建2棟20層樓高的大樓外售，由於地點好，除被房仲業者看好，提早布局，也有人要搶這一塊大餅。

蘇姓、黃姓等住戶說，因海砂屋的關係，有人認為都更可能遙遙無期，之前已脫手，有些則是因經濟因素，房子遭拍賣，目前原住戶僅約1/3。最近有1戶遭法拍，拍定價是410萬元，較當初購物價200多萬元還高；而之前金融海嘯時期，安平2期的法拍屋曾低到6、70萬元。住戶表示，建築物已沒價值，看中的是都更重建後的價值。