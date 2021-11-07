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台南海砂屋法拍翻倍賣 都更重建後上看2千萬元

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平2期國宅為海砂屋，因已通過都更，重建快了，吸引買家要買屋。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平2期國宅為海砂屋，因已通過都更，重建快了，吸引買家要買屋。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平2期國宅的都更案僅剩最後1里路，有人也看好重建後的商機，想買這裡的海砂屋，日前1戶海拍屋以410萬元成交，相較金融海嘯時的6、70萬元，多了6倍。住戶說，詢問買屋的人多，因為重建後1戶上看2千萬元，但除非遭法拍，否則沒人要賣。

安平2期國宅都更重建案，預定興建3棟10樓高的公寓給原住戶，另興建2棟20層樓高的大樓外售，由於地點好，除被房仲業者看好，提早布局，也有人要搶這一塊大餅。

蘇姓、黃姓等住戶說，因海砂屋的關係，有人認為都更可能遙遙無期，之前已脫手，有些則是因經濟因素，房子遭拍賣，目前原住戶僅約1/3。最近有1戶遭法拍，拍定價是410萬元，較當初購物價200多萬元還高；而之前金融海嘯時期，安平2期的法拍屋曾低到6、70萬元。住戶表示，建築物已沒價值，看中的是都更重建後的價值。

也因為有商機，分自建自售、委建委售派，目前因委建委售居優勢，且近日要投票決定是否委建委售，連日來雙方忙著拉票，希望委建委售的人拜託住戶出來投同意票，讓參加人數超過規定的半數，以利都更案進行，但不同意委建委售的人，則請住戶不要出來投票，或是投不同意票，投票前的較勁已經開打。

台南市安平2期國宅為海砂屋，停車場牆壁嚴重剝落，鋼筋裸露。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平2期國宅為海砂屋，停車場牆壁嚴重剝落，鋼筋裸露。記者鄭惠仁／攝影

都更 法拍

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