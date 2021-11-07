台南左鎮「月食祭」串接在地與國際 邀斯洛伐克代表與會

2021台南左鎮月食祭地堊祭，昨晚在岡林國小登場，會中邀請斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）與夫人梁晨，讓在地社區能以飲食文化與國際文化交流。

公舘社區發展協會理事長羅靜蘭指出，這項活動透過農委會水土保持局台南分局亮點計畫，與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培力計畫支持，由左鎮公舘社區發展協會與計畫支持的6名年輕人共同合作，從文史資料調查、餐食菜單設計，到活動執行，讓社區有不一樣活力與亮點。

左鎮區長謝松益表示，感謝博塔文代表與夫人梁晨近幾年來與左鎮的文化交流，從兒童閱讀與圖書推廣，到昨晚文化飲食餐宴，對左鎮來說，都是不可多得珍貴經驗。