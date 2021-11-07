來騎單車! 1.2公里車道重鋪 嘉市河濱公園完成「路平」

嘉義市八掌溪畔的河濱運動公園占地7公頃多，兼具生態、運動休憩功能，但樹木竄根導致路面破損嚴重，市府捨棄「貼膏藥」修補方式，重鋪總長1.2公里車道，也施作擋根牆，市長黃敏惠視察後，強調「更美、更平、變得更好走了」，盼市民前來也維護自然生態。

市府教育處表示，河濱運動公園內樹木成蔭，但因樹木竄根，造成路面破損、不平整，洗石子的鋪面也被淘起有破損，比照市區道路改善品質，要全面翻新，投入357萬9000元，今年1、2月及8月至9月間分兩期施工。

教育處強調，告別以往「貼膏藥」不美觀、容易有高低差的修補方式，比照市區道路的改善品質，將全路面都重鋪1267公尺，洗石子鋪面翻新，也作「擋根牆」27處、185公尺，疫情趨緩之際全案已驗收通過。

黃敏惠前天與市府體育場、包商視察，表示「路平工作」讓民眾有感，更方便運動、散步及騎腳踏車，也維護樹的生長空間，水生植物也眾多，且河濱運動公園地勢較低，有蓄洪、防汛作用，希望民眾運動休閒，一起維護自然生態。