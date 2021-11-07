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斥資近千萬嘉縣梅埔集會所今動工 會後金鏟意外成焦點
嘉義縣太保市梅埔里長者比例高，長年缺乏集會場所，市公所獲福興宮捐贈廟前土地，斥資近千萬元，興建兩層樓集會所，今天上午動工，預計明年10月完工啟用；另，儀式用10餘把金鏟也意外成亮點，吸引民眾爭相索取。
太保市梅埔里包含梅子厝及埔心兩大聚落，人口近千人，太保市長黃榮利說，兩聚落既有活動中心和集會所，但在使用戶外老人食堂時無法避風避雨，因此與里長、社區發展協會理事長等開會後，決議興建集會所。
梅埔里福興宮捐贈廟前土地，原預估經費約1100萬，但最後廠商以978萬得標，公所在立委蔡易餘協助下，提報內政部「公共服務據點整備」計畫，爭取中央補助400萬，其餘不足款項及未來內裝所需約200萬經費，黃榮利說，將由公所全額埋單。
梅埔集會所規劃地上二層樓建物（含電梯），第二次工程開標即順利決標；總樓地板面積約181平方公尺，採用綠建築設計理念，目前已成功申請建築執照，預計於年底前開工，明年10月完工啟用。
今上午11時動土祈福典禮，由蔡易餘、黃榮利、縣議員詹琬蓁、戴光宗及代表會多名代表等出席；動土儀式中的10餘把金鏟意外成焦點，會後吸引民眾爭搶，並要求市長和議員等在鏟上簽名。
太保市公所動土典禮後都會準備金鏟給想生產的年輕朋友，黃榮利說，「民意代表背負好多請託」，過去曾有5至6年都生不出孩子的夫妻，拿金鏟回去後馬上生。
黃榮利表示，太保市在社會福利挹注下，過去新生兒僅約200名，去年已經突破320人、約增6成，也讓每次動土典禮的金鏟供不應求。
嘉縣民政處自治行政科表示，梅埔集會所是今年第一案，竹崎鄉光華社區及朴子市大鄉社區後續也將陸續增設集會所，目前都在發包中。
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