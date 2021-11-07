台南這條老街剛修復 慢步其間像回到百年前

台南市中心觀光重點中西區中正路上，最近又有一棟老屋完成立面「拉皮」，配上夜晚的燈光，從台灣文學館、原台南州會、林百貨等，串成一整條的老屋街面景觀，散步其間彷彿回到百年前時光。

位於林百貨隔壁「兜空間Dou Maison」立面近日完工，市府文化局表示，雖然只是一棟老屋立面復舊，但其實花費許多心血，由於都是民間私產，想要溝通屋主同意整修，就花了很多工夫，而該棟老屋外觀看起來樸素，但表面的窯燒溝面磚卻有10多種，修復過程要仿作，也非常不容易，之後接續再隔壁的「興中行」，目前也在溝通設計中，未來老屋立面可望再延伸。

文化局表示，市府推動老屋立面整修，配合相關專案，全額補助經費，各區執行長達8年時間，整修戶數累計115戶，其中新化、鹽水與玉井最為完整齊備，再現老街過去藝術式樣山牆之風華。

但是中正路因為房產價值高，雖然日治時期是府城銀座地區，是最重要的老屋街景，推動立面修復卻很困難，像是西門路與中正路口的店家，卻寧願把老屋包起來出租廣告看板，也不願意恢復立面。

文化局表示，本次修復的兜空間DOU MAISON即緊鄰林百貨，建於日治時代昭和7年(1932)，與林百貨同為「末廣町商店住宅」群之一，由於歷經多年來商業經營與整修裝潢，立面外觀、窗戶分割與裝飾細節等，均已與原貌差異甚大，在修復過程中頗花工夫，同時窯燒溝面磚仿作困難、樣式高達10餘種，且釉面抓紋質感和顏色仿作十分繁複，過程中耗時且手製抓痕成本高，許多陶藝工廠不願意承接，所幸施工廠商逐一排除困難，終將溝面磚及施工問題解決。

文化局表示，由於屋主認同老屋立面的重要性，除了市府補助176萬元經費，還自掏腰包53萬元，完成立面上精緻的6處陽台，讓外觀與百年前完全相同，也與左右的建物相輝映。