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要搶要快！嘉市莫德納800多劑 供第2劑者向39院所預約

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府指出有剩餘莫德納約800多劑，提供打過首劑莫德納、間隔10周以上者，可直接向39間合約院所預約。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府指出有剩餘莫德納約800多劑，提供打過首劑莫德納、間隔10周以上者，可直接向39間合約院所預約。圖／嘉義市政府提供

國內新冠肺炎疫苗供應量較充裕，疫情指揮中心5天前宣布開放地方政府，提供沒在疫苗預約平台預約者打AZ、BNT；嘉義市政府指出，除這兩種，嘉市另有剩餘莫德納約800多劑，提供打過首劑莫德納、間隔10周以上者，市府衛生局前天請里長協助發布消息，可直接向39個合約院所電話預約。

嘉市府衛生局表示，剩餘的莫德納來自先前撥配要施打孕婦、出國者等，分配給東區衛生所、西區衛生所及一般診所等39間，名單可上衛生局官網查詢，每間大約配發2瓶疫苗、可供20幾人施打，預約額滿為止，若沒預約上也勿緊張，中央第14期接種計畫，預計會開放莫德納第2劑。

衛生局也指，嘉市的AZ沒預約者要接種，比照中央規定，第1劑要滿18歲，第2劑間隔8周以上；高端疫苗提供20歲以上接種第1劑及第2劑，兩劑間隔28天，合約院所名單都公布於衛生局官網；BNT的部分，餘量要等13期打完才能統計，暫無法統一開放。

衛生局透露，已著手研擬「催打」相關措施，朝加強公布訊息的管道，讓民眾都能得知相關施打措施，也不排除有更方便接種的型態，但打疫苗送贈品，可能暫不考慮。

衛生局 高端疫苗 莫德納

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