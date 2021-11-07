為身障勞工修屋助就業 台南市府勞工局一條龍服務

台南市政府勞工局與各勞工工會結合組成「台南做工行善團」投入為弱勢勞工修繕，也協助媒合就業機會，提供就業一條龍服務，更能照顧到弱勢者。

勞工局說，鹽水區的趙姓案主從小與父親相依為命，不料父親在他高一時期因身體狀況不佳無法工作，高職畢業後，透過勞工局身心障礙職業重建窗口提供支持性就業服務，媒合成功企業辦公室環境清潔人員， 穩定就業後，勞工局身障職重個管員在後續關懷時，發現案主家中無衛浴設備供洗澡且房屋破損不堪，居住品質極差，遂由台南做工行善團隊進行會勘及修繕。

趙姓身障案主對由做工行善團隊工會志工新安裝的電熱水器很開心家中終於能方便洗熱水澡，志工也教導他使用瓦斯爐，晚上睡在乾淨舒爽房間，不用擔心房屋倒塌或漏水，感謝勞工局與做工行善團協助。

勞工局長王鑫基表示，台南身障就業提供溫馨一條龍服務，投入為弱勢勞工修繕，也協助媒合就業機會，昨也啟動一處關廟區修繕案，該處是由幾名原住民勞工朋友共同居住的地方，環境極為簡陋，電線老舊燈光昏暗，居住安全堪慮，為改善居所環境，昨首先由電氣工會志工進行電線、管路等配置施工，後續將由金屬、泥水、木工、油漆等工會志工協助改善居住環境。