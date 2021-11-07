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因應設計展400萬人潮 嘉市設5條期間限定免費公車

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府因應下個月的台灣設計展，人潮湧入市區，規畫1條串連各展館的環線、4條停車場接駁線。圖為環線的路線圖。圖／嘉義市政府提供
嘉市府因應下個月的台灣設計展，人潮湧入市區，規畫1條串連各展館的環線、4條停車場接駁線。圖為環線的路線圖。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府主辦2021台灣設計展12月登場，目標吸引400萬人次，人車潮估計隨著大增，市府交通處指出，已招標交通接駁服務案，規畫1條串連各展館的環線、4條停車場接駁線，服務10天皆不收費；另，議員指嘉義高鐵站到嘉市的2條BRT，運量近飽和、盼增班次，交通處說，會向中央反映需求。

市府交通處於議會工作報告表示，將有1條環線，行經嘉義火車站、檜意森活村、嘉義舊監獄、嘉義公園、嘉義高中、文化公園、嘉市立美術館，涵蓋3大主場館嘉義文創園區、嘉義製材所、舊監獄，班距假日5分鐘、平日20分。

避免車輛湧入市區，交通處規畫外圍停車場、配合4條接駁車，「貨轉線」能將車停貨轉中心附近路邊；「港坪線」起點港坪運動中心，行經嘉義特殊教育學校、北香湖公園等，都有停車位；「湖子內線」可停在停車場及湖子內周邊道路；「大雅線」沿線有4處公有停車場、大雅路路邊停車等。

交通處說，交通接駁服務案預算528萬5000元，預計11月中旬完成簽約，配合設計展期從12月24日營運至明年1月2日共10天，假日早上10點行駛到晚上9點、平日到晚上7點，為鼓勵搭乘皆不收費。台灣設計展12月18、19日試營運，23日開幕，展期至明年1月2日。

此外，市議員蔡文旭質詢指出，嘉義高鐵站以BRT的7211、7212兩條路線，連結嘉市區，2018年每班平均運量32人、2019年30人，2020年及2021受疫情影響，才下滑至24人、17人，1輛車載運量約40人，尖峰時間滿載，但20分鐘才一班，至於要建輕軌或捷運系統，還在評估規畫階段，建好最快再5年，建議增加班次，否則「緩不濟急」。

交通處長鄭君健說，輕軌案現進行「軌道整體路網規劃案」，包括形式、路線等都還未定案；BRT屬跨縣市公車，是公路總局主管，今年1月起7212線有延駛到故宮南院、後湖工業區，也增加班次，會把地方需求反映中央。

嘉市府因應台灣設計展，規畫1條串連各展館的環線、4條停車場接駁線。圖／嘉義市政府提供
嘉市府因應台灣設計展，規畫1條串連各展館的環線、4條停車場接駁線。圖／嘉義市政府提供
議員認為嘉義高鐵站連結市區的BRT兩條路線，運量已近滿載，盼能增班。圖／嘉義市政府提供
議員認為嘉義高鐵站連結市區的BRT兩條路線，運量已近滿載，盼能增班。圖／嘉義市政府提供

嘉義 停車場

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