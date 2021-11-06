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黑面琵鷺季節來囉！台南黑琵假日賞鳥公車開跑

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市黑琵數量已超過1200隻。圖／台南市生態保育學會提供
台南市黑琵數量已超過1200隻。圖／台南市生態保育學會提供

台南市黑面琵鷺假日賞鳥公車即日開跑！目前已有1千多隻黑面琵鷺在台南現跡，台南市政府啟動「99路賞鳥公車」，讓民眾可輕鬆搭車到黑面琵鷺賞鳥亭站，觀賞來台過冬的黑琵。

市府農業局指出，今年全球普查黑琵總數5222隻，較去年增加358隻，其中在台灣有3132隻，約占全球6成，創歷年新高。台南數量占全台之最，主要在曾文溪口、學甲濕地、七股、四草地區。

交通局表示，隨著黑琵來台南度冬，市府也啟動「99路賞鳥公車」，配合候鳥時間，賞鳥公車將行駛到明年3、4月。

民眾若從台南轉運站出發，可搭99路公車到七股鹽山，再轉搭99路賞鳥公車到黑面琵鷺賞鳥亭站。如果是從新營站出發，則搭61路公車到七股鹽山；佳里站出發搭藍20公車到七股鹽山，之後轉乘99路賞鳥公車到黑面琵鷺賞鳥亭站。

賞鳥 公車 台南

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