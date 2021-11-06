雲林首座青銀共生基地啟用 為退休人創造就業第2春
迎接高齡社會到來，雲林縣府在斗南舊台汽車站成立雲林第1座青銀共生基地，委託國立中正大學進駐經營管理，今天試營運，雲林縣長張麗善感謝中正大學協助活化青銀基地，讓長輩吃到營養健康食材，還可透過培訓找到職場第二春。
張麗善表示，雲林是高齡縣市，縣府重視長者的健康，也積極協助長輩發展職涯第二春，委託中正大學協助食農產業優化與轉型，並進行中高齡創業輔導，希望透過青銀基地的培育，為高齡社會找出新出路。
今天試營運，副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛、全國農會理事長黃瑞吉、中正大學研發長黃士銘、成人教育學系教授李雅慧主持開幕，氣氛熱鬧。
黃士銘表示，推動青銀基地過程中，發現「樂農師」的培育，可為農業大縣創造許多就業機會與經濟產值，甚至有助於提升中高齡者身體健康，未來將持續投入人力與資源，注入更多創新能量，讓該基地成為台灣退休準備基地示範點。
青銀共生基地營運長張佑在也說，雲林是農業大縣，從友善食品出發，可發展出以農業為基礎的產業鏈，包括低醣烘焙、植物蛋白質優格；設計省力農具，幫助農夫減低職業傷害，工作得更久；可發展為農產交貨集散地，帶動斗南生活商圈發展。
教授李雅慧說明基地將以食農六級產業為主要標的，進行中高齡微型創業輔導，讓有心想做退休準備，或想再進入職場工作的中高齡者，藉由基地的培訓課程，學習就業技能，快速進入職場。
基地有獲證的樂齡食農講師展出低醣烘焙食品、七彩花式麵食、芳香精油運用、玉米葉飾品、果凍花等，現場色彩繽紛，味蕾體驗豐富。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言