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雲林首座青銀共生基地啟用 為退休人創造就業第2春

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林首座青銀共生基地啟用，為退休人員創造就業第2春。記者蔡維斌／翻攝
雲林首座青銀共生基地啟用，為退休人員創造就業第2春。記者蔡維斌／翻攝

迎接高齡社會到來，雲林縣府在斗南舊台汽車站成立雲林第1座青銀共生基地，委託國立中正大學進駐經營管理，今天試營運，雲林縣長張麗善感謝中正大學協助活化青銀基地，讓長輩吃到營養健康食材，還可透過培訓找到職場第二春。

張麗善表示，雲林是高齡縣市，縣府重視長者的健康，也積極協助長輩發展職涯第二春，委託中正大學協助食農產業優化與轉型，並進行中高齡創業輔導，希望透過青銀基地的培育，為高齡社會找出新出路。

今天試營運，副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛、全國農會理事長黃瑞吉、中正大學研發長黃士銘、成人教育學系教授李雅慧主持開幕，氣氛熱鬧。

黃士銘表示，推動青銀基地過程中，發現「樂農師」的培育，可為農業大縣創造許多就業機會與經濟產值，甚至有助於提升中高齡者身體健康，未來將持續投入人力與資源，注入更多創新能量，讓該基地成為台灣退休準備基地示範點。

青銀共生基地營運長張佑在也說，雲林是農業大縣，從友善食品出發，可發展出以農業為基礎的產業鏈，包括低醣烘焙、植物蛋白質優格；設計省力農具，幫助農夫減低職業傷害，工作得更久；可發展為農產交貨集散地，帶動斗南生活商圈發展。

教授李雅慧說明基地將以食農六級產業為主要標的，進行中高齡微型創業輔導，讓有心想做退休準備，或想再進入職場工作的中高齡者，藉由基地的培訓課程，學習就業技能，快速進入職場。

基地有獲證的樂齡食農講師展出低醣烘焙食品、七彩花式麵食、芳香精油運用、玉米葉飾品、果凍花等，現場色彩繽紛，味蕾體驗豐富。

雲林首座青銀共生基地啟用，為退休人員創造就業第2春。記者蔡維斌／翻攝
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雲林首座青銀共生基地啟用，為退休人員創造就業第2春。記者蔡維斌／翻攝
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雲林 中正大學 食農

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