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黃敏惠任嘉市觀光大使 台北國際旅展推「嘉」的味道

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天到 台北國際旅展，擔任嘉義市觀光大使推「嘉」的味道、「嘉」的記憶。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天到 台北國際旅展，擔任嘉義市觀光大使推「嘉」的味道、「嘉」的記憶。記者卜敏正／翻攝

2021台北國際旅展昨起一連四天在世貿南港展覽館一館登場，嘉義市政府以「嘉義市立美術館」為概念打造嘉義市館，結合在地業者共同參展，市長黃敏惠今到場擔任觀光大使，主持有獎徵答活動與現場民眾互動，歡迎大家來嘉義市消費、旅遊搶好康。

黃敏惠表示，嘉義市購物節11月1月登場，來嘉義享受3「ㄏㄨㄟˋ」，購物抵消「費」、住宿享優「惠」、抽獎有機「會」，只要明年2月6日前到嘉義市店家消費500元就有機會抽百萬名車，市府也與旅館業者推出「600元嘉遊金」，旅客入住特約旅館，就能獲得現抵住宿300元優惠，還有3張100元可到特約店家折抵消費。

她說，針對來嘉義市的外縣市民眾，市府更推出「嘉倍券」好康，11月15日起到明年1月7日只要持身分證、印章及紙本五倍券500元1張就可以來兌換1000元嘉倍券。

黃敏惠也說，嘉義市建城三百多年，處處可看歷史與現代新舊交融的建築物，去年10月開館的嘉義市立美術館，不但獲得很多建築獎項的肯定，也成為全台熱門打卡景點。另電動公車今年全面上線，及微笑單車YouBike 2.0也陸續建置，加上環市自行車道完成，就是希望大家來嘉義市享受「雙B」(Bus+Bike)旅遊樂趣。

黃敏惠邀請大家到嘉義市欣賞11月登場的光織影舞光影展，及12月24日在嘉義市舉辦的台灣設計展，看看嘉義市的改變，體驗「嘉」的味道。

嘉義市長黃敏惠今天到 台北國際旅展，擔任嘉義市觀光大使推「嘉」的味道、「嘉」的記憶。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天到 台北國際旅展，擔任嘉義市觀光大使推「嘉」的味道、「嘉」的記憶。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天到 台北國際旅展，擔任嘉義市觀光大使推「嘉」的味道、「嘉」的記憶。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天到 台北國際旅展，擔任嘉義市觀光大使推「嘉」的味道、「嘉」的記憶。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天到 台北國際旅展，擔任嘉義市觀光大使推「嘉」的味道、「嘉」的記憶。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天到 台北國際旅展，擔任嘉義市觀光大使推「嘉」的味道、「嘉」的記憶。記者卜敏正／翻攝

嘉義 黃敏惠 美術館

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