台南新化演藝廳封館整修 本月重新啟用迎來亞太管樂節
台南市新化演藝廳歷經一年多休館，進行後舞台整建工程順利完工落成，今天舉行「入厝」落成啟用暨暖身演出，邀請新化國中小管樂團等多個展演團體搶先試演，透過實際演出以了解整建後有無符合團隊使用需求，同時也為接下來11月13日至12月26日登場的2021亞太管樂節活動預告暖場。
台南市長黃偉哲表示，新化演藝廳自2010年啟用以來，因硬體條件部份限制，使用上仍有需調整之處，重新規畫空間，啟用後未來可以提供靜態展覽或動態演出，並串聯山上水道博物館及左鎮化石園區，提供更完善的藝文休閒活動。
文化局長葉澤山指出，新化演藝廳原本是地方綜合性場館，設計並非為專業劇場空間，後舞台空間深度過淺且無側台，空間略顯不足，節目類型及規模受限，間接影響藝文活動推展。為解決後舞台空間現況，此次在文化部前瞻計畫—藝文場館整建計畫補助經費3200萬元挹注下，重新進行空間規畫及擴建。
整修後增設演員休息室、等待區及二樓排練室等空間，未來可提供更多元表演團隊使用，駐館團隊台南市管樂團也能有更優化的排練空間。
今天啟用活動安排一連串的展演活動，邀請新化國小管樂團、醒獅團、新化國中管樂團、渼專業舞蹈教室、黑美人舞蹈協會、台南應用科技大學流行音樂系等不同性質的演出團體連番演出；晚上7點則由台南市管樂團帶來精彩的暖場音樂會演出，慶祝整建工程順利完成。
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