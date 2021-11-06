顏思齊開台系列活動 百人彩繪162.1公尺故事牆先登場
由百名師生和藝術家共同創作的「開台400年大航海時代顏思齊」長達162.1公尺的藝術故事彩繪牆，今天在北港糖廠舊宿舍外牆盛大揭幕，這面由金鐘、金曲、金馬「三金設計師」方序中親自操刀設計的彩牆，將顏思齊開台故事，像漫畫書一般生動地躍然牆面，增添聲色。
故事牆以顏思齊航海冒險的故事為背景，探索早年台灣生活樣貌，邀請人間國寶彩繪大師洪平順、畫家許明雄擔任指導顧問，由李京曄、蘇俊碩、陳玄茂、丁仁桐、吳炯韋、廖耀興、廖惠村、余育佳等在地藝術家，與20所學校百餘位師生共同創作，今天由雲林縣長張麗善為故事牆落款正式揭幕。
縣府文觀處長陳璧君說，這是一面集眾多大師創作於一身的彩牆，除由設計師方序中親自操刀主視覺，畫家陳青琳、療育插畫家葉依柔也參與進行線上插畫並輸出展示，再結合在地藝師，組合成百米藝術故事牆，總長度162.1公尺也是取自顏思齊開台故事起源於1621年。
張麗善也說，台灣海島形成多元包容的文化，故事牆像在說故事一般，從大航海時代到顏思齊登陸開台10寨，再融入清代的北港繁華街景與媽祖文化等元素，在每位畫家不同的畫風與觸覺之下，把顏思齊大航海時代乘風破浪故事生動靈現，提升雲林文化定位與認同，意義非凡。
陳璧君說，即日起到12月底顏思齊系列活動陸續登場，目前除在北港糖廠倉庫的魏德聖電影道具策展、北港滯洪池戎克船打卡熱點，也將有音樂劇、大歷史小旅行，歡迎大家走訪雲林，體驗精彩的開台400年航海故事。
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