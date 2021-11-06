影／台南聯合婚禮 新人收到與林志玲相同的禮籃

台南市政府今天在奇美博物館舉辦 「真愛相守，幸福臺南」為主題的「2021聯合婚禮」，市長黃偉哲擔任證婚人，贈送名模林志玲出嫁時市府送的禮籃，希望新人感受到市府的祝福；39對新人在佈置浪漫的現場感受幸福相守氛圍。

參與聯合婚禮的新人顏維寬、蕭怡菁都在奇美醫院擔任藥師、護理師，兩人認識兩年、9月剛結婚，想說都在奇美工作，想在奇美博物館留下最美好的回憶。

來自屏東魯凱族的巴純芳，嫁給台南人王政豪，兩人預計明年3月辦婚禮，得知這樣有意義的活動就趕緊報名，穿的這一套婚禮禮服、一套要一萬多元；兩人獨特的禮服吸引許多民眾甚至其他新人要求合照留念。

在市政府教育局工作的顏怡玄，兩年前因為業務巧遇在成大電機系任教的解巽評，相知相許墜入情網，看到市府在官網上發佈訊息就開心來報名，太陽下幾小時都沒有黯淡的笑容，許多參觀民眾都給予祝福。

這場聯合婚禮請來樂團演奏，新人步入設有路障的紅毯，一人蒙眼、另一人引導伴侶避開障礙，象徵夫妻二人今後將互相扶持闖過一切難關走完人生的道路；活動也安排婚禮互動小遊戲，為新人們彼此的甜蜜增溫。