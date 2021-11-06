斯洛伐克代表3度為左鎮學童讀繪本 黃偉哲感謝捐贈疫苗

洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）、梁晨夫婦今天3度造訪台南市左鎮區圖書館，為小朋友讀繪本，介紹斯洛伐克地理人文風情，市長黃偉哲特別到場致意在疫情嚴峻的時期，歐洲的朋友展現互相合作的模式，今年馬丁‧博塔文夫婦第3度來到左鎮，希望能延續這份友誼，加深彼此的護助。

黃偉哲表示，非常感謝博塔文代表與太太梁晨博士沒有忘記與左鎮的約定，在繁忙的行程中抽空南下，博塔文代表對左鎮有著特別的情感，曾說左鎮很像斯洛伐克的一個小鎮，這些交流將大大拓展台南小朋友的眼界與世界觀，成為他們成長過程中的重要養分。

黃偉哲更向代表傳達台南對於斯洛伐克的謝意，斯洛伐克所捐贈的16萬劑AZ疫苗是千里送真情，期待未來雙邊將彼此的慷慨善意深化為更緊密的交流，成為在文化、經貿、農業等方面的堅實合作夥伴。黃偉哲也以台南當季的水果青皮椪柑以及台南文創遊戲組給代表一家人。

博塔文代表說，這是他們第三次來到左鎮圖書館讀繪本，他很開心在台灣工作的期間，可以通過雙邊兒童圖書交流，讓兩個國家的小朋友認識世界、認識彼此。台南是文化古都也是重要的科技新都，將來在高科技上也可以進一步合作，上午也和成大校長也相談愉快；未來台灣半導體方面產業發展和斯洛代克也有合作的機會，這是第3次來到左鎮小鎮，希望未來有更多文化的合作交流。