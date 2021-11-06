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加入寄養家庭17年陪伴16名孩子 陳金地夫婦退休獲表揚

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
南台中家扶中心榮退寄養家庭陳金地、林玉雪。 圖／南台中家扶提供
南台中家扶中心榮退寄養家庭陳金地、林玉雪。 圖／南台中家扶提供

南台中家扶接受台中市社會局寄養服務，今天舉行年度表揚暨授證典禮。這次有47戶在職寄養家庭和4戶新寄養家庭參加並授予合格證書外，另也給1戶榮退寄養家庭、1戶特殊貢獻寄養家庭以及8戶資深寄養家庭表揚，並肯定、感謝他們的奉獻。

今年退休的寄養家庭是陳金地、林玉雪夫婦，他們從民國93年開始擔任寄養家庭，剛開始接觸是有親友是寄養家庭，他們看見寄養對弱勢孩子的重要與改變，深受感動，進一步把感動化作行動，也獲得3名子女支持，加入寄養家庭17年。

回憶17個年頭，陳金地、林玉雪陪伴16位寄養童成長，他們說，照顧的寄養童從10個月大的小嬰兒到國小四年級的兒童都有，每個孩子有不同的創傷、故事進入到他們家，兩人願意花時間，不分日夜的分工與協力照顧，陪伴每位孩子慢慢適應、穩定與修復，並感受到家庭的溫暖。

陳金地說，「一個囝仔、一個性，每一個都是特別的！」若要分享寄養和教養方法，他認為，「沒有一招走天下的教養方法，但大人對孩子關愛與陪伴，卻能溫暖每個來到寄養家庭的孩子。選擇擔任寄養家庭，讓我們更懂得感恩與惜福，也讓家庭的生命更豐富！」

獲特殊貢獻的寄養家庭是吳松憲、石素貞夫婦。他們從民國84年擔任寄養家庭轉眼間已經26年，共照顧過29名寄養兒少，他們讓孩子感受自己是有價值、被愛的；也感恩孩子讓寄養父母有機會成為「付出愛的人」。

兩人回憶深刻的個案，是僅2個月的小蘋因轉換環境和照顧者，缺乏安全感、半夜常常會驚醒大哭，松憲爸爸和素貞媽媽睡眼惺忪，仍打起精神安撫小蘋、陪伴她入睡，在照顧期間，石素貞發現小蘋有語言、粗動作發展遲緩的狀況，雖然兩人都有各自的工作，夫妻倆互相合作，積極帶小蘋去醫院評估和療育。

吳松憲說，小蘋2歲有機會出養到美國，他們相當不捨難過、心如刀割，但得知小蘋被好的收養家庭收養相當欣慰，因此「放手」讓小蘋飛翔。

南台中家扶中心今年度至10月底共安置80名兒少，平均每個月約有66名的兒童少年接受本中心提供的家庭寄養服務，安置原因包含身體虐待、性虐待、精神虐待、嚴重疏忽、家長入獄、無力照顧、遺棄等，年齡分佈有60%為學齡前兒童，其中特殊兒少所佔比例為66％。

南台中家扶中心主任王金敦說，因寄養兒少年幼，成長歷程中遭受創傷經歷，且有身心發展遲緩等議題，寄養父母提供照顧更是辛苦且不容易，他們全年無休的付出，期待透過寄養家庭表揚暨授證典禮能發揮拋磚引玉，並號召更多的家庭能加入照顧短暫失依的寄養兒少。

南台中家扶中心特殊貢獻寄養家庭吳松憲、石素貞。 圖／南台中家扶提供
南台中家扶中心特殊貢獻寄養家庭吳松憲、石素貞。 圖／南台中家扶提供

寄養家庭 家扶中心 收養

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