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嘉市鐵路高架挖到史前人類骨骸 學者：延伸民雄段應謹慎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」文物，鐵道局委託考古團隊挖出5具距今2500年前最早嘉義人（史前人類）骨骸。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」文物，鐵道局委託考古團隊挖出5具距今2500年前最早嘉義人（史前人類）骨骸。記者魯永明／翻攝

嘉義鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」文物，鐵道局委託考古團隊挖出5具距今2500年前最早嘉義人（史前人類）骨骸，洪雅文化協會要求停工搶救；因高架工程也將延伸隔壁嘉義縣民雄鄉，中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授管中祥說，既然發現就應先停工，未開工，就請文化團隊或考古學者先作更完整勘查。

管中祥長期參與媒體改革運動，關注人權與文化議題，擔任公民行動影音紀錄資料庫首任庫長。他說，不曉得嘉義鐵路高架化工程實施前的評估是怎麼作的？竟然在開工之後，才發現2500至2700年前的遺址。但坦白說，這也不讓人太意外，台灣的公共工程很少進行在地文化調查與評估，近一點的，台南鐵路地下化工程就是如此。

管中祥表示，既然發現了，就應該先行停工，進行調查；還沒開工的，就請先請文化團隊或考古學者先作更完整的勘查。

令人擔心與好奇的是，鐵路高架化工程未來將進行到民雄段，民雄過去是平埔族「打貓社」，是羅雅族的聚落，高架化行經的民雄路段底下到底有什麼？有沒有羅雅族的聚落？或者更早的遺跡？都應該要先行理解，謹慎為之。

嘉縣文化觀光局副局長李茂鍾說，民雄鐵路高架工程還未施工，為避免工程進行中，碰上與嘉市相同情形，會請文資審議委員先行了解注意。

立法院交通委員會召集委員陳明文上月邀交通部長王國材、鐵道局長伍勝園到嘉義考察交通建設；王國材說，嘉義鐵路高架化延伸至民雄案預計2030年完工通車，民雄鐵路高架化目前在綜合規畫及環境影響評估的階段；新設頭橋站可行性評估中。

嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」文物，鐵道局委託考古團隊挖出5具距今2500年前最早嘉義人（史前人類）骨骸。記者魯永明／翻攝
嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」文物，鐵道局委託考古團隊挖出5具距今2500年前最早嘉義人（史前人類）骨骸。記者魯永明／翻攝

嘉義 鐵路高架化 考古

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