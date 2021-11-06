關懷據點健促園遊會成果展 台南全市37區500多長輩參與

台南市政府社會局與村里關懷推展協會，今天在善化糖廠舉辦「社區照顧關懷據點健促暨園遊會-舞林萌主」據點成果展，全市37區378個據點500位據點長輩及志工參加，互相學習觀摩，呼籲更多長者走出家門加入社區關懷據點活動。市長黃偉哲、社會局長陳榮枝及立委郭國文到場開啟儀式。

活動精采活潑熱鬧，首先登場的是一群平均78歲以上的長者，輪番在舞台跳復古旗袍舞、鼓陣、排舞、客家捷舞、廣場舞及銀髮快閃制服趴，熱情與活力炒熱現場氣氛，現場民眾也跟著一起手舞足蹈，除邀請據點特色攤位展示各區手工藝製品，現場另闢專區發表展示關懷據點感人故事及宣導短片，整體呈現關懷據點多面向的服務、來到關懷據點的長輩們互相照顧、鼓勵，達到身心靈愉悅及延緩失能成效。