快訊

遭爆僅出席1次會議…林靜儀辭VICP委員 陳時中曝批准原因

高雄鼓山一汽車旅館傳命案 男女全裸陳屍浴缸

關懷據點健促園遊會成果展 台南全市37區500多長輩參與

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供

台南市政府社會局與村里關懷推展協會，今天在善化糖廠舉辦「社區照顧關懷據點健促暨園遊會-舞林萌主」據點成果展，全市37區378個據點500位據點長輩及志工參加，互相學習觀摩，呼籲更多長者走出家門加入社區關懷據點活動。市長黃偉哲、社會局長陳榮枝及立委郭國文到場開啟儀式。

活動精采活潑熱鬧，首先登場的是一群平均78歲以上的長者，輪番在舞台跳復古旗袍舞、鼓陣、排舞、客家捷舞、廣場舞及銀髮快閃制服趴，熱情與活力炒熱現場氣氛，現場民眾也跟著一起手舞足蹈，除邀請據點特色攤位展示各區手工藝製品，現場另闢專區發表展示關懷據點感人故事及宣導短片，整體呈現關懷據點多面向的服務、來到關懷據點的長輩們互相照顧、鼓勵，達到身心靈愉悅及延緩失能成效。

黃偉哲表示，很開心觀賞378個社區照顧關懷據點團體表演，還有特色攤位展示，常說「活到老，學到老」，透過照顧關懷據點提供長輩服務，希望讓長輩們能夠學到老，快樂活到老，展現長輩們的熱情自信及活力學習，未來將積極輔導鼓勵社區照顧關懷據點辦理加值服務，提供共餐、健康促進服務、預防及延緩失能照護等服務，讓長者享受健康快樂的老年生活，讓台南成為健康樂活的高齡友善城市。

關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供
關懷據點健促園遊會成果展，台南全市37區500多長輩參與。／社會局提供

台南 黃偉哲 快閃

延伸閱讀

逃過被拆的麻豆糖廠 轉型台南總爺藝文中心歡慶20周年

台南就業旺！新營就博會5380職缺 三井outlet19日徵才

特優里長／台南新營阿娟海產王月順 棄菜刀當姑爺里長

台南孫文銅像爭議 黃偉哲：未取得共識前不重豎

相關新聞

嘉市鐵路高架挖到史前人類骨骸 學者：延伸民雄段應謹慎

嘉義市鐵路高架化工程2月在嘉北車站往南鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」文物，鐵道局委託考古團隊挖出5具距今2500年前最...

民雄老屋「一樂酒家」修復成果發表 活化轉型多元用途

1937年興建的嘉義縣民雄鄉「一樂酒家」，曾是日治時期歌舞昇平酒家，2014年隔壁藥師吳嘉文買下這棟破損不堪老建築，申請...

逃過被拆的麻豆糖廠 轉型台南總爺藝文中心歡慶20周年

台南市總爺藝文中心今明兩天歡慶成立20周年慶！市長黃偉哲今天出席觀賞蘇俊穎布袋戲開場演出、為總爺藝文中心合唱生日快樂歌，...

台南就業旺！新營就博會5380職缺 三井outlet19日徵才

台南市政府今年最後一場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今在新營體育場外廣場登場，包括服務業、傳產業、科...

台南老偏鄉龍崎區結合「空山祭」 辦微電影賽發展觀光

龍崎是台南市人口最少、居民平均年齡最老又偏遠行政區，為發展觀光，地方推動竹產業、開闢牛埔農塘，尤其連兩年大受歡迎的「空山...

特優里長／台南新營阿娟海產王月順 棄菜刀當姑爺里長

台南市110年度特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會，今天上午在民治中心南瀛堂舉行，市長黃偉哲親自頒發151位受獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。