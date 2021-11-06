民雄老屋「一樂酒家」修復成果發表 活化轉型多元用途

1937年興建的嘉義縣民雄鄉「一樂酒家」，曾是日治時期歌舞昇平酒家，2014年隔壁藥師吳嘉文買下這棟破損不堪老建築，申請文化部補助原貌修復，5月開工，修復即將完成，上午舉行「嘉憶老屋」成果發表，這棟留存早期政商人士風流史的老酒家，將轉型展示老酒家包廂風貌、藥史展示間等多元用途開放，活化經營。

縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒及多位議員等地方人士，文史團體代表等，共同見證老酒家重現，這棟老酒家建築在不同時代，有著不同的生命，修復轉型活化後，將為民雄人帶來深厚的歷史回憶，一樂酒家位民雄鬧區中樂路上，地主、藥師父子檔吳嘉文與兒子吳至鎧開心帶來賓參觀，導覽解說。

「嘉憶老屋」成果展示，首次結合在地南華與中正大學，長期深耕大林與民雄，推動「大學社會責任實踐」 (USR)計畫成果，吸引更多縣民、在地青年與大學生關注縣內特色魅力私有老建築，投身參與。

一樂酒家是台灣閩南式穿斗式構造混合式商業建築，二樓設有鋪設榻榻米日式包廂。戰後酒樓、酒家被視為奢侈消費行為，統一以公共食堂方式管制，由於後期經營困難，1966年改名杏（幸）花樓，1967年轉手鄭清福（人稱矮仔師）改名「寶島食堂」，以店內用餐及外燴兩種形式經營。