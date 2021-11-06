快訊

直播／印尼女看護疑偽陽個案 指揮中心下午2時說明

日相將任命「親中派」林芳正為新外相 欲改善中韓關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逃過被拆的麻豆糖廠 轉型台南總爺藝文中心歡慶20周年

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南總爺藝文中心保留珍貴的古蹟建築。記者吳淑玲／攝影
台南總爺藝文中心保留珍貴的古蹟建築。記者吳淑玲／攝影

台南市總爺藝文中心今明兩天歡慶成立20周年慶！市長黃偉哲今天出席觀賞蘇俊穎布袋戲開場演出、為總爺藝文中心合唱生日快樂歌，台灣首府大學烘焙系精心製作「小火車翻糖蛋糕」，現場也發送藝師蕭朗特製20周年紀念限量小火車畫糖，現場氣氛歡樂，小朋友們獲得造型超可愛的畫糖都愛不釋手，超開心。

總爺藝文中心前身是日本明治製糖株式會社的「總爺工廠」及「本社」，自1912年開始營運，直到1993年關閉後欲進行拆除，在麻豆文史工作者與當地居民積極提出保留訴求下，於2001年11月4日正式成立總爺藝文中心開館營運。

黃偉哲表示，總爺保存這麼美麗的古蹟建築及綠意空間，讓古蹟與糖業遺址透過藝術、文教的能量活化再生，可說是國內民眾參與文資保存、社區營造的典範。

文化居長葉澤山也細數總爺藝文中心20年來乘載麻豆、下營、官田等鄰近地帶的藝文教育功能。總爺園區內有總爺紅樓辦公室、廠長宿舍、招待所、紅磚員工餐廳等4棟1999年指定的古蹟，還有日式庭園、百年樟樹群、昔日載運甘蔗的老火車頭、糖廍榨石，優雅日式景觀結合大片綠地，是相當難得的好地方。

文化局也花費不少心力經營維護，除引入豐沛多元的藝文展演、文化展覽等活化空間，常態經營研習教育課程超過20餘種，每年超過30檔展示、講座、工作坊、室內外演出活動吸引20萬人次入園。

此外，2014年起開辦的總爺國際藝術駐村計畫，吸引國內外藝術家深入麻豆與在地文史互動創作，8年來已經超過40組藝術家進駐。如今近20件藝術裝置於園區隨處可見、為空間增添文化氣息。感謝長期在總爺服務的50餘位志工隊成員。

2天館慶活動有親子遊戲小火車、浴衣體驗及台南藝術節「藝氣加映」6項展演活動，今天由蘇俊穎掌中木偶劇團、台南樂集、風乎舞雩舞團帶來精采演出，7日有清華閣周祐名掌中劇團、古都掌中劇團、雞屎藤舞蹈劇場接力上陣呈現特色！此外還有在地耆老組成「真人博物館」，以「園區」、「古蹟建築」、「生態介紹」、「古港文化園區」等為主題分享園區今昔大小事！園區薩圖爾精品咖啡或總爺小舖消費即享期間限定優惠！詳情請至總爺藝文中心臉書粉專查詢

台南總爺藝文中心保留珍貴樟樹林步道。記者吳淑玲／攝影
台南總爺藝文中心保留珍貴樟樹林步道。記者吳淑玲／攝影
總爺藝文中心20周年慶，今明兩天有一系列演出。圖／文化局提供
總爺藝文中心20周年慶，今明兩天有一系列演出。圖／文化局提供
台南總爺藝文中心保留珍貴的古蹟建築。記者吳淑玲／攝影
台南總爺藝文中心保留珍貴的古蹟建築。記者吳淑玲／攝影

古蹟 文史工作者

延伸閱讀

台南就業旺！新營就博會5380職缺 三井outlet19日徵才

特優里長／台南新營阿娟海產王月順 棄菜刀當姑爺里長

台南孫文銅像爭議 黃偉哲：未取得共識前不重豎

國父銅像重見天日？黃偉哲：未取得社會共識前不會重豎

相關新聞

最早嘉義人骨骸出土 文史團體要鐵路高架工程停工搶救

嘉義市鐵路高架工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現還未公告的「台斗坑疑似遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領...

嘉義三位政商名人人生謝幕走入歷史 子女不再參與政治

明天立冬，牛年將結束，元月至今，嘉義三福集團總裁蕭火綿、國民黨中央評議委員會主席團主席兼雲嘉南總督導陳政寬、耐斯集團總裁...

雲嘉南首波「紅害」 4縣市府應變

雲嘉南地區昨天出現入秋以來首波空品「紅害」，雲林斗六、嘉義、台南新營、善化4個測站的空氣品質數據都亮紅色警戒，4縣市政府...

民雄老屋「一樂酒家」修復成果發表 活化轉型多元用途

1937年興建的嘉義縣民雄鄉「一樂酒家」，曾是日治時期歌舞昇平酒家，2014年隔壁藥師吳嘉文買下這棟破損不堪老建築，申請...

逃過被拆的麻豆糖廠 轉型台南總爺藝文中心歡慶20周年

台南市總爺藝文中心今明兩天歡慶成立20周年慶！市長黃偉哲今天出席觀賞蘇俊穎布袋戲開場演出、為總爺藝文中心合唱生日快樂歌，...

台南就業旺！新營就博會5380職缺 三井outlet19日徵才

台南市政府今年最後一場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今在新營體育場外廣場登場，包括服務業、傳產業、科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。