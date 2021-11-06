逃過被拆的麻豆糖廠 轉型台南總爺藝文中心歡慶20周年

台南市總爺藝文中心今明兩天歡慶成立20周年慶！市長黃偉哲今天出席觀賞蘇俊穎布袋戲開場演出、為總爺藝文中心合唱生日快樂歌，台灣首府大學烘焙系精心製作「小火車翻糖蛋糕」，現場也發送藝師蕭朗特製20周年紀念限量小火車畫糖，現場氣氛歡樂，小朋友們獲得造型超可愛的畫糖都愛不釋手，超開心。

總爺藝文中心前身是日本明治製糖株式會社的「總爺工廠」及「本社」，自1912年開始營運，直到1993年關閉後欲進行拆除，在麻豆文史工作者與當地居民積極提出保留訴求下，於2001年11月4日正式成立總爺藝文中心開館營運。

黃偉哲表示，總爺保存這麼美麗的古蹟建築及綠意空間，讓古蹟與糖業遺址透過藝術、文教的能量活化再生，可說是國內民眾參與文資保存、社區營造的典範。

文化居長葉澤山也細數總爺藝文中心20年來乘載麻豆、下營、官田等鄰近地帶的藝文教育功能。總爺園區內有總爺紅樓辦公室、廠長宿舍、招待所、紅磚員工餐廳等4棟1999年指定的古蹟，還有日式庭園、百年樟樹群、昔日載運甘蔗的老火車頭、糖廍榨石，優雅日式景觀結合大片綠地，是相當難得的好地方。

文化局也花費不少心力經營維護，除引入豐沛多元的藝文展演、文化展覽等活化空間，常態經營研習教育課程超過20餘種，每年超過30檔展示、講座、工作坊、室內外演出活動吸引20萬人次入園。

此外，2014年起開辦的總爺國際藝術駐村計畫，吸引國內外藝術家深入麻豆與在地文史互動創作，8年來已經超過40組藝術家進駐。如今近20件藝術裝置於園區隨處可見、為空間增添文化氣息。感謝長期在總爺服務的50餘位志工隊成員。