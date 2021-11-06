台南就業旺！新營就博會5380職缺 三井outlet19日徵才
台南市政府今年最後一場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今在新營體育場外廣場登場，包括服務業、傳產業、科技業等88家廠商，有台積電、台灣國際航電、聯亞科技、統一實業等釋出5380個工作機會，其中有62家廠商提供3026個職缺薪資超過3萬元，市長黃偉哲為求職者加油打氣，期待順利找到工作，過好年。
黃偉哲說，一個好的社區營造，加上好的文創，可以讓很多老村莊、農村得到新生的機會，同時把農村文化與青創、文創結合，將帶動地方旅遊新熱潮，並吸引青年返鄉工作，創造新的就業機會。感謝勞動部勞動力發展署、移民署及科管局的協助，還有各工會的努力，盼大家在台南能順利找到工作，好過年。
勞工局長王鑫基指出，為協助市民就業、廠商找人才，今年已辦理300場以上的大、中、小型徵才活動，鼓勵有找工作需求的市民朋友踴躍參加市府辦理的徵才活動，同時預告台南首座outlet將進駐歸仁高鐵站旁，將在11月19日（周五）在永華市政中心2樓中庭辦理人才招募，共有600個職缺，相關徵才資訊可在官網查詢https://job.tainan.gov.tw/vacancies/，或電洽(06)6330820。
今天就博會提供勞動法令諮詢、職業安全及職災預防宣導，以及「求職顧健康」、「面試模擬」、「CPAS職涯諮詢」等貼心服務，另為服務身心障礙、原住民、中高齡、中低、低收、新住民等特定對象，更設立一站式專人服務提供就業、職訓等相關諮詢。為了鼓勵求職者踴躍投遞履歷，提供贈獎送好康活動，現場投遞3家以上廠商或現場錄取者可參加抽獎，活動後抽出幸運得主2名獲得「雙鍋爐」。
勞工局指出，溪北地區近來有鹽水區岸內糖廠影視基地由市府與文化部合作的首座影視基地，投入經費共計2.4億元，促進台灣影視產業發展及溪北地區觀光產業發展的重要計畫；還有熱播的「俗女養成記1、2」及「斯卡羅」等，帶動後壁、鹽水及新營能見度，如後壁菁寮老街景觀、金德興藥鋪、倉庫樹屋、天鵝湖及岸內糖廠等景點，都成為民眾熱門打卡及觀光景點，帶動地方發展及年輕人返鄉。
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