台南就業旺！新營就博會5380職缺 三井outlet19日徵才

台南市政府今年最後一場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，今在新營體育場外廣場登場，包括服務業、傳產業、科技業等88家廠商，有台積電、台灣國際航電、聯亞科技、統一實業等釋出5380個工作機會，其中有62家廠商提供3026個職缺薪資超過3萬元，市長黃偉哲為求職者加油打氣，期待順利找到工作，過好年。

黃偉哲說，一個好的社區營造，加上好的文創，可以讓很多老村莊、農村得到新生的機會，同時把農村文化與青創、文創結合，將帶動地方旅遊新熱潮，並吸引青年返鄉工作，創造新的就業機會。感謝勞動部勞動力發展署、移民署及科管局的協助，還有各工會的努力，盼大家在台南能順利找到工作，好過年。

勞工局長王鑫基指出，為協助市民就業、廠商找人才，今年已辦理300場以上的大、中、小型徵才活動，鼓勵有找工作需求的市民朋友踴躍參加市府辦理的徵才活動，同時預告台南首座outlet將進駐歸仁高鐵站旁，將在11月19日（周五）在永華市政中心2樓中庭辦理人才招募，共有600個職缺，相關徵才資訊可在官網查詢https://job.tainan.gov.tw/vacancies/，或電洽(06)6330820。

今天就博會提供勞動法令諮詢、職業安全及職災預防宣導，以及「求職顧健康」、「面試模擬」、「CPAS職涯諮詢」等貼心服務，另為服務身心障礙、原住民、中高齡、中低、低收、新住民等特定對象，更設立一站式專人服務提供就業、職訓等相關諮詢。為了鼓勵求職者踴躍投遞履歷，提供贈獎送好康活動，現場投遞3家以上廠商或現場錄取者可參加抽獎，活動後抽出幸運得主2名獲得「雙鍋爐」。