台南老偏鄉龍崎區結合「空山祭」 辦微電影賽發展觀光

龍崎是台南市人口最少、居民平均年齡最老又偏遠行政區，為發展觀光，地方推動竹產業、開闢牛埔農塘，尤其連兩年大受歡迎的「空山祭」下月又將登場，區公所希望龍崎較少人為破壞的美景能夠讓大家看到、重視，行銷在地，首度舉辦「龍崎之美」微電影創作競賽，首選獎金10萬元。

競賽開放18歲以上民眾個人或組隊報名，報名時間及網路徵件至111年1月10日中午12點。評選第一階段經由Youtube及fb「網路人氣王評比」選出人氣最高前10名作品，再進第二階段官網民眾票選及專家學者評審，評選出前3名及優選7名。活動海報及活動簡章公告於區公所官網(網址https://longci.tainan.gov.tw/)，可自行上網索閱，或電洽06-5941326#41龍崎區公所民政及人文課承辦人王小姐詢問。

區長顏振羽表示，只要能呈現「龍崎的美」，人事物景等在地元素都可以是創作內容，題材不拘。而微電影創作競賽能辦得成，要感謝龍崎文衡殿、崑山科大、龍崎區農會、龍崎行善團、祥頂實業、友鵬公司、房地王、徠‧歸仁飯店、順意實業共襄盛舉，期望「龍崎之美」提升能見度吸引遊客，以觀光旅遊促進在地發展。