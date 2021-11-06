特優里長／台南新營阿娟海產王月順 棄菜刀當姑爺里長

台南市110年度特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會，今天上午在民治中心南瀛堂舉行，市長黃偉哲親自頒發151位受獎人獎牌，表彰里長、民政人員及鄰長為民服務的辛勞與努力。本次表揚大會中最資深且最年長的鄰長，為中西區藥王里第5鄰的郭其金鄰長，服務里民已逾70年，黃偉哲特別感謝各位里長、鄰長以及民政人員，在防疫的關鍵時刻的辛勞。

今天表揚特優里長64名、績優民政人員60名、資深里長（滿30年）6名、資深里長（滿20年）4名、資深鄰長（服務滿70年）1名、資深鄰長（滿60年）8名及資深鄰長（滿50年）8名，共有151位現場接受表揚。另有服務滿30、40年以上的資深鄰長共171名，由公所代為轉頒市府獎狀。

在新營區經營阿娟海產現烤的王月順，斜槓當選新營區姑爺里長才第2任，就當選特優里長，她因無法兼顧把餐廳結束，專心投入里長工作，她說最大的目標是推廣姑爺里的故事，讓更多人知道。王月順說，姑爺里的開基祖楊瑞璉，相傳是鄭成功的妹婿，鄭成功的妹妹（阿姨的女兒）鄭婉下嫁楊瑞璉，人稱「楊姑爺」，姑爺里即因他而得名。

王月順說，姑爺里目前有一座姑爺墓，但還有待考古驗實，但因位處偏遠靠近鹽水，加上里內都是老人家，她才想選里長後回到里內服務，在2016年舉辦謝銘佑演唱會、2019年種植7公頃太陽花海，2020年清淨家園全市第一名，還有老人愛心午餐等，未來還要推廣更多特方特色，發揚姑爺里。

今年30年資深里長有新營區永平里陳國安、北門區雙春里李連興、善化區頂街里蘇坤欣、東區崇德里陳福來、南區金華里柯崑城及安南區梅花里蔡和豐等6人；大內區石城里長楊聰進同時獲頒特優里長及20年資深里長兩項殊榮；最資深且最年長的鄰長，為中西區藥王里第5鄰的郭其金鄰長，服務里民已逾70年；另有下營區茅營里第16鄰的李春松、佳里區海澄里第5鄰的楊甲祥、佳里區民安里第6鄰的林榮欽、西港區劉厝里第4鄰的劉基浩、西港區檨林里第2鄰的謝鬧蔭、善化區文昌里第8鄰的楊文盤、善化區六分里第2鄰的胡炳富、左鎮區澄山里第3鄰的楊金棟等8位鄰長服務超過一甲子。