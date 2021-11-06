母女3人「疫」外成創業夥伴 在台南開創生活藝文空間

在加拿大學習彩妝的楊筑婷因疫情返國，與煮得一手好咖啡、喜愛調香的母親陳桂萍和大姊楊依靈成為創業夥伴，在台南東區開創「F生活藝文空間」，希望讓對藝術創作有興趣的民眾能來欣賞展覽、體驗課程，從未想過會一起工作的母女3人，直說「一場疫情真的改變了很多事」。

陳桂萍與丈夫白手起家打拚，在事業穩定後，開始尋找工作之外的自我，她愛喝咖啡，無師自通卻能煮得一手好咖啡，因緣際會之下，又和大女兒楊依靈向調香名師陳炫良學習調香。她說，不論是咖啡或是調香都要有自己的味道，剛好家中1樓有適合對外的空間，和2女兒討論後，決定攜手打造一個可以和大家分享各自興趣和專長，又能互相學習交流的共好共益空間。

學習企業管理的大女兒楊依靈，在工作之餘對調香愈學愈有興趣，目前準備考調香師證照。小女兒楊筑婷原本在加拿大學彩妝，因疫情返國，未來想開課教大家如何找到自己特色，畫出適合自己的職場彩妝。

陳桂萍說，母女3人從未想過成為事業夥伴，但疫情改變很多原本習以為常的事，人生不應該把時間只投注在工作上，所以她才決定和孩子一起打造一個可以豐富自己和別人人生的空間。

該生活藝文空間開幕首展邀請擅長將日本和服京友禪工藝老件創新的藝術家Patricia Tsai展出新舊融合作品。課程部分則由24jieqie食樸製菓所開設生菓子手作體驗，並有應景的自然感雪松耶誕花圈。陳桂萍將帶來手作咖啡體驗，楊依靈與陳炫良開調香課，楊筑婷則教學時尚彩妝課程。陳桂萍說，未來還將引進更多元的課程和展覽。