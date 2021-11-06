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超速、競速及噪音擾民 安平將設噪音照相及12處測速點

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
警方表示，針對騎乘改裝排氣管車輛除會違反相關交通法規而受罰外，呼籲民眾也可勝任守門員的角色，與警方一同把關地方環境安寧。記者邵心杰／翻攝
警方表示，針對騎乘改裝排氣管車輛除會違反相關交通法規而受罰外，呼籲民眾也可勝任守門員的角色，與警方一同把關地方環境安寧。記者邵心杰／翻攝

隨著疫情趨緩，台南安平地區車潮逐漸湧現，部分轎車駕駛見深夜路廣人稀，便一路催油門加速，更有些刻意改裝消音器而造成噪音，台南市警四分局表示，全面升級測速槍執法設備外，嚴格取締噪音車輛、超速、競駛競速等違規行為，據統計，自2日起連續4天至5日止實施專案執法，舉發違規車輛計8件，並移請環保、監理機關審酌驗車計20件。

警四分局指出，改裝車輛噪音已侵害居住安寧，近期已由市府環保局將規畫安平區設置「噪音自動照相機」設備，取締噪音車，全力杜絕噪音干擾社區。

此外，部分駕駛超速行駛也造成用路安全很大的隱憂，安平區除健康路與文平路口設有固定式測照桿外，其餘轄區各要道、路口也規畫移動式測照點，包括安北路與城平路口、健康路三段696號、健康路三段與國平南路口、安平路202號關帝聖君對面、安平路128號、永華路二段300號、930號、中華西路二段57號、415號、中華西路二段28巷對面、中華西路二段與南島路口等共計12處所。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第40條規定：「汽車駕駛人，行車速度，超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，除有第43條第1項第2款情形(行車速度，超過規定之最高時速60公里)外，處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰」，若超速60公里以上，除將依同法43條所定危險駕車罰則論處外，同時也可能涉犯刑法公共危險罪。

警方表示，針對騎乘改裝排氣管車輛除會違反相關交通法規而受罰外，呼籲民眾也可勝任守門員的角色，與警方一同把關地方環境安寧，建構安心安全的交通用路環境。

環保署噪音車檢舉網站：(https://noisecar.epa.gov.tw/public/pub1_1.asp?IdenNo= )

警方指出，改裝車輛噪音已侵害居住安寧，近期已由市府環保局將規畫安平區設置「噪音自動照相機」設備，取締噪音車，全力杜絕噪音干擾社區。記者邵心杰／翻攝
警方指出，改裝車輛噪音已侵害居住安寧，近期已由市府環保局將規畫安平區設置「噪音自動照相機」設備，取締噪音車，全力杜絕噪音干擾社區。記者邵心杰／翻攝
據統計，台南市警四分局自2日起連續4天至5日止實施專案執法，舉發違規車輛計8件，並移請環保、監理機關審酌驗車計20件。記者邵心杰／翻攝
據統計，台南市警四分局自2日起連續4天至5日止實施專案執法，舉發違規車輛計8件，並移請環保、監理機關審酌驗車計20件。記者邵心杰／翻攝

噪音 台南 疫情

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