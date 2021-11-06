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最早嘉義人骨骸出土 文史團體要鐵路高架工程停工搶救
嘉義市鐵路高架工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現還未公告的「台斗坑疑似遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領考古團隊調查，至今開挖出土5具（3成人2小孩）先人骨骸，點交史前文化博物館南科考古館帶回調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土；洪雅文化協會發文文化部，要求鐵路高架工程停工搶救保護。
洪雅協會總幹事余國信說，他訪談多位文史前輩，質疑鐵道局的環評有誤，當初不是說沒有任何遺址，如今施工沒幾支橋墩，就發現好幾具2千年前的遺骸；鐵道局誰要負責？他批文化部太軟弱，輕忽這遺址的重要性。
余國信表示，目前出土除5具遺骸，還有許多陪葬品、種子、灰燼，先人遺骸「趴著葬」，是台灣考古遺址中最特別，關鍵是未來的橋墩基礎及之間的空地，還有未來延伸鐵路高架架嘉縣民雄鄉，整條台鐵及臨時軌的底下，預估遺骸古物可能非常豐富。
余說，訪談考古人員認為遺址關係古諸羅山社與雲林縣整個族群的生活、文化關係，換言之，貓兒干社、斗六門社、打貓社，包括整個洪雅族族群的文化史推移。
文化部回覆說，「台斗坑疑似遺址」屬於點狀分布性質遺址，確切範圍尚待釐清；目前評估僅部分橋墩基礎與考古遺址重疊，且開發單位已委由言古公司進行試掘及搶救發掘工作。依「考古遺址發掘資格條件審查辦法」，將在發掘結束1年內，將出土遺物造具清冊及原始發掘紀影本報主管機關，發掘結束3年內完成發掘報告、公開發表。
另嘉市文化局有意針對考古遺址進行範圍界定與價值評估研究，後續將依據研究成果規畫考古遺址指定審議程序。考古遺址及出土遺物將獲妥善保存，文化部將持續密切關注追蹤，提供必要協助，使此案成為文資保存與都市發展共榮範例。
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