嘉義三位政商名人人生謝幕走入歷史 子女不再參與政治

明天立冬，牛年將結束，元月至今，嘉義三福集團總裁蕭火綿、國民黨中央評議委員會主席團主席兼雲嘉南總督導陳政寬、耐斯集團總裁陳哲芳等三位政商名人，先後過世，三人過去國民黨獨大執政，黨國一體時代，政商人脈廣布，陳政寬、陳哲芳都曾當國代，三人人生謝幕，隨著國內政經情勢改變，三人子女都不再參與政治。

三福集團總裁蕭火綿3月4日辭世，享耆壽91歲，蕭火綿生前發現肺線癌，到嘉義長庚急診途中辭世，急救無效，六腳鄉農家子弟出身、白手起家蕭火綿，是美國前總統布希父子、柯林頓民間友人，早年為前法務部長蕭天讚、蕭萬長選立委操盤，財經界人士估計他身價數十億元，集團股票未上市，行事低調，被外界形容傳奇神秘富豪。

他創辦三福集團，是國內老字號大宗物資業，經營逾半世紀，關係企業29家，員工人數逾千人，年營業額破百億元，在大宗物資界，與統一集團創辦人高清愿、林坤鐘並稱三巨頭，蕭火綿夫婦生育2男1女，生前將企業經營權交棒2位子女。

國民黨中央評議委員會主席團主席、雲嘉南總督導陳政寬，5月18日深夜過世，享壽80歲，陳政寬是金融及製造業紅頂商人，從政當選國代，長年擔任國民黨重要職務，不支薪義工，出錢出力，2005年任嘉市黨部主委期間，輔選時任立委的黃敏惠競選市長勝選，翻轉嘉市政局。

陳政寬是嘉義政壇「喊水會結凍」一號人物，大家尊稱他為「寬叔」，早期在美國海外資助黨外民主運動，不分藍綠，只有是非善惡分明，為人海派、霸氣，酒量膽識過人，遇事能屈能伸身段柔軟，前總統馬英九任內南下為他祝壽，子女從商、當醫師，不從政。