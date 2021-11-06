快訊

最早嘉義人骨骸出土 文史團體要鐵路高架工程停工搶救

苗栗2歲男童疑受不當管教致死 父母埋屍還詐領育兒津貼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義三位政商名人人生謝幕走入歷史 子女不再參與政治

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
耐斯集團總裁陳哲芳10月31日晚間因急性心肌梗塞，在家中安詳辭世，享壽81歲。記者魯永明／翻攝
耐斯集團總裁陳哲芳10月31日晚間因急性心肌梗塞，在家中安詳辭世，享壽81歲。記者魯永明／翻攝

明天立冬，牛年將結束，元月至今，嘉義三福集團總裁蕭火綿、國民黨中央評議委員會主席團主席兼雲嘉南總督導陳政寬、耐斯集團總裁陳哲芳等三位政商名人，先後過世，三人過去國民黨獨大執政，黨國一體時代，政商人脈廣布，陳政寬、陳哲芳都曾當國代，三人人生謝幕，隨著國內政經情勢改變，三人子女都不再參與政治。

三福集團總裁蕭火綿3月4日辭世，享耆壽91歲，蕭火綿生前發現肺線癌，到嘉義長庚急診途中辭世，急救無效，六腳鄉農家子弟出身、白手起家蕭火綿，是美國前總統布希父子、柯林頓民間友人，早年為前法務部長蕭天讚、蕭萬長選立委操盤，財經界人士估計他身價數十億元，集團股票未上市，行事低調，被外界形容傳奇神秘富豪。

他創辦三福集團，是國內老字號大宗物資業，經營逾半世紀，關係企業29家，員工人數逾千人，年營業額破百億元，在大宗物資界，與統一集團創辦人高清愿、林坤鐘並稱三巨頭，蕭火綿夫婦生育2男1女，生前將企業經營權交棒2位子女。

國民黨中央評議委員會主席團主席、雲嘉南總督導陳政寬，5月18日深夜過世，享壽80歲，陳政寬是金融及製造業紅頂商人，從政當選國代，長年擔任國民黨重要職務，不支薪義工，出錢出力，2005年任嘉市黨部主委期間，輔選時任立委的黃敏惠競選市長勝選，翻轉嘉市政局。

陳政寬是嘉義政壇「喊水會結凍」一號人物，大家尊稱他為「寬叔」，早期在美國海外資助黨外民主運動，不分藍綠，只有是非善惡分明，為人海派、霸氣，酒量膽識過人，遇事能屈能伸身段柔軟，前總統馬英九任內南下為他祝壽，子女從商、當醫師，不從政。

耐斯集團總裁陳哲芳10月31日晚間因急性心肌梗塞，在家中安詳辭世，享壽81歲，陳哲芳曾任國代、監委、國策顧問、海基會董事等要職，領導耐斯事業版圖不斷擴大，跨足食品、觀光休閒、金融等產業，如愛之味、劍湖山世界、劍湖山王子飯店、國票金控等，三位兒子接棒事業不參與政治。

三福集團總裁蕭火綿3月4日辭世，享耆壽91歲。記者魯永明／翻攝
三福集團總裁蕭火綿3月4日辭世，享耆壽91歲。記者魯永明／翻攝
國民黨中央評議委員會主席團主席、雲嘉南總督導陳政寬（中），5月18日深夜過世，享壽80歲。記者魯永明／翻攝
國民黨中央評議委員會主席團主席、雲嘉南總督導陳政寬（中），5月18日深夜過世，享壽80歲。記者魯永明／翻攝

國民黨 嘉義 美國

延伸閱讀

嘉義市民2000元領了嗎？本月周五六可領至27日止

黃子佼台北國際旅展代言阿里山咖啡 宣傳嘉義博茶會

悠遊雲嘉南！ 親海廊道一次盡覽 金湖農會打造親海之旅

11月花博農民市集 持疫苗小黃卡享9折優惠

相關新聞

最早嘉義人骨骸出土 文史團體要鐵路高架工程停工搶救

嘉義市鐵路高架工程2月在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現還未公告的「台斗坑疑似遺址」文物，鐵道局委託台大人類學博士顏廷伃帶領...

嘉義三位政商名人人生謝幕走入歷史 子女不再參與政治

明天立冬，牛年將結束，元月至今，嘉義三福集團總裁蕭火綿、國民黨中央評議委員會主席團主席兼雲嘉南總督導陳政寬、耐斯集團總裁...

雲嘉南首波「紅害」 4縣市府應變

雲嘉南地區昨天出現入秋以來首波空品「紅害」，雲林斗六、嘉義、台南新營、善化4個測站的空氣品質數據都亮紅色警戒，4縣市政府...

嘉市自行車道 雜物亂堆殺風景

嘉義市政府斥資2億元經費打造環市自行車道，沿途風光媲美韓劇場景，議員蔡文旭昨天質詢指出，車道沿線綠帶、草皮遭人占用停放機...

嘉義縣雙語中心揭牌 翁章梁、學生英語對話

因應2030雙語國家政策，嘉義縣政府昨天在永慶高中舉辦英語及雙語教學資源中心揭牌儀式，場景參考國外名人堂設計，透過海報展...

雲縣、全聯合作 回收環保袋循環使用

近年來環保購物袋「氾濫成災」，不少家庭想丟捨不得，不丟愈積愈多，讓許多家庭主婦傷腦筋，雲林縣環保局與全聯實業合作，選定2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。