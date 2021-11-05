金馬影后陳淑芳獲聘「台南觀光大使」 跟著她遊台南

金馬影后陳淑芳受台南市政府邀請旅遊台南，台南市長黃偉哲並禮聘為「台南觀光大使」，走訪台南鎮北坊文化園區、佳里蕭壠文化園區、青鯤鯓青山漁港及台灣棉被故鄉 將軍苓仔寮，並將此次導覽旅遊拍攝成一支「台南慢遊：金馬影后帶路遊台南」觀光宣傳影片。

影片今天正式上架，首播配合台南「赤 崁萬神節」活動。「台南慢遊」影片以「慢味」為獨特的台南旅遊方式介紹給大家，由在地導遊楊程鈞(小龜)邀請 台南觀光大使淑芳阿姨以步行方式深入台南巷弄，品味及體會台南巷弄的美好。

陳淑芳表示鎮北坊文化園區裡大廟小廟，動輒百年歷史，不論在建築、文化、傳統美食，深入體驗都不愧為台灣第一旅遊勝地；並品嘗的青鯤鯓在地三大知名海味：烏魚子、蚵仔、火燒蝦，都讓淑芳阿姨讚不絕口，迫不及待要以 台南觀光大使的身分，將台南的美好介紹給大家。

【台南慢遊】觀光宣傳影片於全美戲院上映後，也會同步上架於台南市政府官方旅遊網站–台南 旅遊網(https://www.twtainan.net/)、台南旅遊官方臉書粉絲團(https://reurl.cc/jgrRe2)、跟著金馬影后慢遊台南臉書粉絲團(https://reurl.cc/kLoqbq)等平台上。