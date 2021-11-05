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志工出遊撞期公投 嘉市興村里長反駁政治操作

中央社 / 嘉義市5日電

嘉義市興村里12月18日將辦理志工1日遊活動，由於與4項公投投票日撞期，有民眾質疑是否為政治操作。對此，興村里長梁炳文反駁說，旅遊日期是志工大家所決定。

嘉義市興村里12月18日將辦理「興村里志工、綠世界1日遊」活動，主辦活動的興村里長梁炳文及妻子徐姓婦人接受中央社記者訪問表示，興村里巡守隊、街道掃地及友善廚房志工計約50人，每年都會辦理1次志工旅遊慰勞。

興村里今年志工1日遊活動，由於與4項公投案投票日撞期，有民眾投訴曾向里長妻子徐婦反映希望改期，但未被採納，質疑是否為政治操作。對此，梁炳文則反駁是政治操作，旅遊日期是志工大家決定。

里長妻子徐婦指出，志工1日遊活動日期，是志工大家一起決定，因12月活動多，經大家討論後，排在12月18日辦理，且於昨天晚上才開放志工報名，不過，並沒有志工或民眾反映希望改期一事，如果真有志工對旅遊日期有意見，可能會因此就取消辦理。

嘉義 投票 公投

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