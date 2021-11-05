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嘉義市民2000元領了嗎？本月周五六可領至27日止
嘉義市普發市民2000元振興消費金，今起二階段發放，市民可於指定時段至聯合里辦公處，或利用線上轉帳匯款方式領取；市長黃敏惠今陪母親到長榮聯合里辦公處領2000元消費金並慰勞工作人員，發放作業至本月27日止，逾期未領取或申請轉帳視同放棄，將不再發給。
黃敏惠和母親日前無法依通知單上時段前往發放所，選擇在今天陪母親一起到戶籍地所屬之聯合里辦公處，親身體驗領取過程，過程中看到市民將鈔票抽出紅包、不慎掉在地上，她立即笑著說「這就是拿出來『在地』消費」，她也向工作人員致謝，感謝大家的付出與努力，讓「幸福工程」順利進行。
黃敏惠指出，上周末嘉義市普發市民每人2000元振興消費金，初步統計約發放4億4千萬元，發放率高達84%，目前尚有16%市民未領取消費金，可以利用11月每周五、六共8天，於指定時間至聯合里辦公處，或線上轉帳匯款等方式辦理。
民政處表示，即日起每周五及周六，上午9時至中午12時、下午2時至5時，可備妥通知單及相關證件前往戶籍地所屬之聯合里辦公處領取。亦可利用轉帳匯款，轉帳申請表於市府官網、東西區公所官網、東西區戶政所官網下載填寫後，送戶籍地戶政事務所提出申請，預計12月20日後將消費金撥款入帳。
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