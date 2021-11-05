農地電網防猴害有效 台南鼓勵農民申請補助

台南市政府農業局今天在玉井區公所辦理防治台灣獼猴危害農作宣導會，鼓勵農民可在政府補助額度下設置小範圍電圍網，了解效果後再自費逐步擴大，保護自家農作物。

今天宣導會中除了鼓勵農民設置電網減少農損外，也邀請專家學者講授防治台灣獼猴注意事項，並安排綜合討論交流。

龍崎區的黃姓農民分享經驗時表示，民國107年間申請補助，獲准後購置電牧器、鐵網及支架等電圍網所需材料及設備，由家族人員合作完成三分地電圍網架設，設置至今所種植的農作物未被猴群損害。

台南市農業局長李建裕表示，電圍網不只可以防範台灣獼猴危害，也可防止山羌、山豬等野生動物入侵農作園區。目前台南市農民設置電圍網意願仍偏低，考量全區設置電圍網經濟負擔較大，建議受猴害農民初期在補助額度下設置小範圍電圍網，證實效果不錯後再自費逐步擴大。

李建裕指出，電圍網申請條件為從事釋迦、柑橘類、芒果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹；蔬菜、豆類或薯類等栽培農戶，申請新架設電圍網農地達0.2公頃以上且為合法使用者，110年度起，每案政府補助設置電圍網材料費，最高額度新台幣12萬6000元、最低補助4萬5000元。