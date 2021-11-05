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黃子佼台北國際旅展代言阿里山咖啡 宣傳嘉義博茶會

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
2021ITF台北國際旅展開幕，嘉義縣府邀請黃子佼擔任阿里山咖啡一日館長，力推阿里山觀光、大林小鎮慢遊、鄒族部落旅遊，還有跨年日出印象音樂會，高山茶都嘉義（博茶會）。圖／嘉縣府提供
2021ITF台北國際旅展開幕，嘉義縣府邀請黃子佼擔任阿里山咖啡一日館長，力推阿里山觀光、大林小鎮慢遊、鄒族部落旅遊，還有跨年日出印象音樂會，高山茶都嘉義（博茶會）。圖／嘉縣府提供

2021ITF台北國際旅展上午開幕，嘉義縣政府邀請三金主持人黃子佼，擔任阿里山咖啡一日館長，力推阿里山觀光、大林小鎮慢遊、鄒族部落旅遊，還有跨年日出印象音樂會，高山茶都嘉義（博茶會），邀請遊客趕緊飯店訂起來，出遊囉！

縣府邀請阿里山莊園咖啡精英交流賽水洗組特等獎，青葉咖啡莊園莊主葉世遠參展，葉世遠教黃子佼手沖阿里山精品咖啡，陣陣香醇咖啡香飄盪展場內，吸引遊客停下腳步，享受著咖啡香洗禮。

黃子佼擔任阿里山觀光代言人，自己是咖啡控，跟著咖啡達人學咖啡、煮咖啡、喝咖啡，雖然工作忙，無法常到阿里山，但他可以天天在家享受阿里山咖啡香。

黃子佼說，自己開車到梅山、大林、阿里山旅遊，上山吸收芬多精、在鄒族涼亭休息或到大林慢城來趟慢遊，走訪萬國戲院及泰成中藥行，感覺都非常棒，高山茶也來自嘉義，去年他參加博茶會，喜歡逛市集、看展覽，博茶會辦得相當棒，歡迎遊客12月25日到明年1月2日到中埔鄉農會金蘭辦事處，參加「高山茶都嘉義」（博茶會）。

阿里山日出印象音樂會今年邁入第20年，歡迎遊客到阿里山迎接新年第一道曙光，黃子佼取出縣長翁章梁人形立牌，讓遊客笑翻！黃子佼與民眾有獎徵答，遊客爭相舉手搶答拿禮物，黃子佼自帶禮物加碼送簽名唱片。

文化觀光局長許有仁說，參加為期4天旅展的卓武山咖啡農場、一品咖啡莊園及豆讚咖啡莊園，都是咖啡大賽常勝軍；卓武山咖啡農場的藝伎咖啡豆參加「2021典藏臺灣精品咖啡國際競標」，拍出1磅500.5美金（約台幣1萬3,859元）好成績，歡迎遊客到嘉縣展館品嘗咖啡香。

2021ITF台北國際旅展開幕，嘉義縣府邀請黃子佼擔任阿里山咖啡一日館長，力推阿里山觀光、大林小鎮慢遊、鄒族部落旅遊，還有跨年日出印象音樂會，高山茶都嘉義（博茶會）。圖／嘉縣府提供
2021ITF台北國際旅展開幕，嘉義縣府邀請黃子佼擔任阿里山咖啡一日館長，力推阿里山觀光、大林小鎮慢遊、鄒族部落旅遊，還有跨年日出印象音樂會，高山茶都嘉義（博茶會）。圖／嘉縣府提供
2021ITF台北國際旅展開幕，嘉義縣府邀請黃子佼擔任阿里山咖啡一日館長，力推阿里山觀光、大林小鎮慢遊、鄒族部落旅遊，還有跨年日出印象音樂會，高山茶都嘉義（博茶會）。圖／嘉縣府提供
2021ITF台北國際旅展開幕，嘉義縣府邀請黃子佼擔任阿里山咖啡一日館長，力推阿里山觀光、大林小鎮慢遊、鄒族部落旅遊，還有跨年日出印象音樂會，高山茶都嘉義（博茶會）。圖／嘉縣府提供
2021ITF台北國際旅展開幕，嘉義縣府邀請黃子佼擔任阿里山咖啡一日館長，力推阿里山觀光、大林小鎮慢遊、鄒族部落旅遊，還有跨年日出印象音樂會，高山茶都嘉義（博茶會）。圖／嘉縣府提供
2021ITF台北國際旅展開幕，嘉義縣府邀請黃子佼擔任阿里山咖啡一日館長，力推阿里山觀光、大林小鎮慢遊、鄒族部落旅遊，還有跨年日出印象音樂會，高山茶都嘉義（博茶會）。圖／嘉縣府提供

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