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入秋首波空汙台南新營首當其衝 民代：難怪眼睛痛

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
環保署針對嘉義及新營地區發布紅色警示。圖／取自環保署空氣品質監測網
環保署針對嘉義及新營地區發布紅色警示。圖／取自環保署空氣品質監測網

入秋以來首度空氣品質指標(AQI)達到紅色警戒，指標汙染物為細懸浮微粒(PM2.5)，環保局上午在新營測站及善化測站達到紅色預警等級，新營區居民認為又開始秋冬空汙的惡夢，新營區市議員蔡育輝說，難怪這幾天開始眼睛突然痛，應該是空氣變差了，造成過敏刺痛；為了新營空汙改善曾質詢環保局長，得到的答覆是管不到境外及外縣市的汙染源，但很多汙染源來自車輛排放的廢棄，台南市政府應制定自治條例限制柴油車及鼓勵電動車，從自己減少汙染源先做起。

台南新營區從環保署空氣品質監測空氣品質指數（AQI）達150(對所有族群不健康），新營居民近年來對空品不良抱怨連連，今天發布入秋以來首波空品不良，新營居民憂心秋冬惡夢又開始了，蔡育輝說，曾質詢環保局長說汙染源有來自境外的中國大陸，還有台塑麥寮及台中的火力發電，但境外管不到，來自外縣市的汙染也無法開罰。

蔡育輝說台南市政府也不能束手不管，不少汙染源來自車輛的排氣汙染，尤其是柴油車要想辦法減少，並鼓勵電動車，要有計畫廣設充電椿等，提高民眾使用電動車的意願，才能降低空汙程度。

依據環保局表示，近日東風吹拂，導致海峽中部有背風渦旋生成，4日晚間汙染物跟隨海風進入中部後，隨著微弱陸風（東北風及北北東風）往南移動，今天凌晨抵達嘉義，清晨抵達台南，呈現滯留狀態，加上天氣回暖，清晨西半部有局部霧發生；整體垂直擴散條件較差，須等待近中午海風生成，汙染狀況就大幅改善。

台南 空氣品質 柴油車

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