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台南東區首座特色公園有著落 平實營區打造共融場域

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市東區首座特色公園座落在平實營區。圖／台南市工務局提供
台南市東區首座特色公園座落在平實營區。圖／台南市工務局提供

台南東區首座特色公園將座落在平實營區，市府明年將邀請專家學者及兒福團體的意見，結合平實營區歷史紋理及南紡都會商圈簡約風格作為主題，打造符合多眾想法的無障礙多元共融遊戲場域。

南市工務局明年度編列預算，將興闢東區平實營區公87特色公園、關廟大潭埤特色遊戲場、柳營區櫻花滯洪池特色公園等3處特色公園，待市議會審查預算通過，即可進行後續開發作業。

工務局指出，目前台南市規畫17座特色遊戲場域，共投入1億5508萬7千元打造特色遊戲場，為了滿足民眾對特色公園的需求，市府持續尋覓各區適當地點規畫興建。

其中，東區首座特色公園終於有著落，工務局計畫編列1000萬元預算，在南紡商圈及平實營區附近的中華東路一段與平實路交叉口的「公87」公園預定地，打造一座具有地方特色、符合民意需求的特色公園。

「公87」特色遊戲場基地面臨中華東路、平實路及後甲一路，占地0.6公頃，工務局明年將借重專家學者及社會兒福團體意見，參酌周邊平實營區歷史紋理及南紡都會商圈簡約風格予以衍生特色主題。

東區 台南 滯洪池

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