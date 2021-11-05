快訊

揭開馬雲突然失寵之謎！原來是見了這個人沒報備

嘉義市2000元第2階段發放 黃敏惠籲市民趕快領

中央社 / 嘉義市5日電

嘉義市政府10月底普發現金2000元振興消費金，今天起第2階段發放，於指定時間至聯合里辦公處或申請轉帳匯款領取。發放作業至27日止，嘉義市長黃敏惠今天提醒市民趕快領。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，10月30、31日嘉義市普發市民新台幣2000元振興消費金，初步統計約發放4億4000萬元，發放率達84％，尚有16％市民未領取消費金，可利用11月每週五及週六，於指定時間至東西區聯合里辦公處，或線上轉帳匯款等方式辦理。

黃敏惠指出，因第1階段無法依通知單上的時段前往發放所，於是選擇今天帶媽媽一起到聯合里辦公處領取，同時提醒市民把握機會趕快領取，並呼籲在地消費，要「拿出來花用」，帶動嘉義市經濟。

嘉義市政府民政處表示，10月底未能至各發放所領取消費金的市民，11月每週五、週六上午9時至中午12時、下午2時至5時，攜帶通知單及相關證件，前往戶籍地所屬的聯合里辦公處領取。

民政處指出，市民也可於市府官網、東西區公所及戶政所官網下載填寫轉帳申請表，送戶籍地戶政事務所提出申請轉帳匯款，預計12月20日後撥款。消費金發放作業至11月27日止，若逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄。

嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市4大創生提案核定1.06億 黃敏惠：留住年輕人

嘉市北興國中突破圍牆限制 設這個直接打通校內外

嘉巿主委布達 黃健庭：全力輔選黃敏惠連任

黃敏惠任國民黨副主席：承擔責任、團結爭取年輕人認同

相關新聞

台南東區首座特色公園有著落 平實營區打造共融場域

台南市東區首座特色公園將座落在平實營區，市府明年將邀請專家學者及兒福團體的意見，結合平實營區歷史紋理及南紡都會商圈簡約風...

入秋首波空汙台南新營首當其衝 民代：難怪眼睛痛

入秋以來首度空氣品質指標(AQI)達到紅色警戒，指標汙染物為細懸浮微粒(PM2.5)，環保局上午在新營測站及善化測站達到...

台南「健檢」抽水站！15年南區鯤鯓抽水站這些功能不足

抽水站也要健檢！台南市水利局為防汛效能更加提升，今年度委託專業技術顧問公司針對南區鯤鯓抽水站進行檢討評估，水利局表示，就...

拔蘿蔔好彩頭1根10元 布袋鎮東港彩頭文化季明登場

疫情緩，嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會明天周末下午，在布袋老人文康中心前廣場，舉辦東港彩頭文化祭，邀請民眾拔蘿蔔「好彩頭」...

國民黨雲林縣黨部新主委 議會5屆元老陳瑞雄接任

國民黨雲林縣黨部新任主委今天由黨主席朱立倫主持布達，原任主委許宇甄升任黨中央組發會主委，職缺由雲林縣議會五屆元老、現任雲...

國父銅像重見天日？黃偉哲：未取得社會共識前不會重豎

台南市湯德章紀念公園內的國父銅像在2014年遭獨派人士拉倒後，即深鎖柳營科技工業區，國民黨議員原希望能在11月12日國父...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。