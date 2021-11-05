嘉義市2000元第2階段發放 黃敏惠籲市民趕快領

嘉義市政府10月底普發現金2000元振興消費金，今天起第2階段發放，於指定時間至聯合里辦公處或申請轉帳匯款領取。發放作業至27日止，嘉義市長黃敏惠今天提醒市民趕快領。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，10月30、31日嘉義市普發市民新台幣2000元振興消費金，初步統計約發放4億4000萬元，發放率達84％，尚有16％市民未領取消費金，可利用11月每週五及週六，於指定時間至東西區聯合里辦公處，或線上轉帳匯款等方式辦理。

黃敏惠指出，因第1階段無法依通知單上的時段前往發放所，於是選擇今天帶媽媽一起到聯合里辦公處領取，同時提醒市民把握機會趕快領取，並呼籲在地消費，要「拿出來花用」，帶動嘉義市經濟。

嘉義市政府民政處表示，10月底未能至各發放所領取消費金的市民，11月每週五、週六上午9時至中午12時、下午2時至5時，攜帶通知單及相關證件，前往戶籍地所屬的聯合里辦公處領取。

民政處指出，市民也可於市府官網、東西區公所及戶政所官網下載填寫轉帳申請表，送戶籍地戶政事務所提出申請轉帳匯款，預計12月20日後撥款。消費金發放作業至11月27日止，若逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄。