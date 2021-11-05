台南孫文銅像爭議 黃偉哲：未取得共識前不重豎

原置於台南湯德章紀念公園的孫文銅像於2014年遭人拉倒，是否重新豎立近日引發不同意見爭議，台南市長黃偉哲今天在市議會答詢時表示，未取得社會共識前不會重新豎立。

原置於湯德章紀念公園的孫文銅像於2014年遭人拉倒，台南市文化資產審議會日前同意將孫文銅像移往台南公園的兒童科學館旁平台空間重新豎立，引發獨派團體反彈，計畫號召民眾前往抗議，台南不同政黨陣營間近日多次發言交鋒。

民主進步黨籍台南市議員蔡蘇秋金上午在市議會質詢時，針對孫文銅像重新豎立一事詢問黃偉哲。

黃偉哲答詢指出，站在尊重議會、尊重民意立場上，市府要有所動作，但許多市政工作須取得社會共識，重新豎立孫文銅像的社會共識仍非常紛亂。

黃偉哲表示，目前會盡量尋求社會共識，以市民最大多數的權益為考量，在社會共識還未取得以前，孫文銅像不會重新豎立。